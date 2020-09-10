تكنولوجيا: سماعة Bose QuietComfort تنطلق بميزة إلغاء الضوضاء النشطة وسعر 280 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Bose اليوم عن سماعتها اللاسلكية QuietComfort التي تأتي بتصميم يستهدف الرياضين من المستخدمين، مع آداء أعلى في إلغاء الضوضاء وسعر 280 دولار.

تأتي سماعة QuietComfort أو التي تعرف بسماعة Bose QC بأعلى آداء وفاعلية في ميزة إلغاء الضوضاء وذلك بفضل الميكروفونات المتعددة، وشريحة لدعم تقنية إلغاء الضوضاء النشط، إلى جانب خوارزمية لدعم آداء أفضل في التقنية.

وتؤكد Bose على أن نظام إلغاء الضوضاء في سماعة QuietComfort يعمل على حجب الضوضاء وفقاً للبيئة المحيطة، مع ضبط سريع للسماعات في أقل من مللي ثانية، كما تؤكد الشركة على أن مقترحات StayHear Max ستدعم أيضاً عزل الضوضاء بكفاءة.

كما تأتي سماعة QuietComfort بعدد 11 مستوى في التحكم في الضوضاء، والتي تعمل على تحديد مستوى الضوضاء المحيطة وضبط السماعات وفقاً للمحيط، كما يمكن ضبط مستوى إلغاء الضوضاء عبر تطبيق Bose على الهواتف الذكية.

أيضاً تتميز سماعة QC بالتصميم خفيف الوزن لدعم راحة المستخدم بكفاءة أعلى، حتى مع الحجم الكبير للسماعة اللاسلكية، كما تضم السماعة جزء لتثبيت السماعة في الأذن.

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كما أوضحت Bose أن سماعة QuietComfort تصل إلى عمر شحن 6 ساعات، بينما تدعم حافظة السماعة اللاسلكية شحن السماعة مرتين لعمر شحن إضافي 12 ساعة، وتنطلق السماعة اللاسلكية بسعر 279.95 دولار، على أن تتوفر للبيع في 29 من سبتمبر، كما تتوفر السماعة بألوان الأبيض والأسود.

أيضاً كشفت الشركة عن سماعة Bose Sport التي تستهدف الرياضيين بسعر 180 دولار، والتي تأتي بملامح تصميم QC إلا أنها تتميز بجزء أكبر لتثبيت السماعة بشكل أفضل، كما تؤكد الشركة على أن هذا الإصدار قد تم إعادة التصميم فيه بالكامل، مع محرك عالي الآداء، وEQ.

كما تتميز سماعة Bose Sport بآداء قوي وواضح في الصوتيات، إلا أنها لا تأتي بميزة إلغاء الضوضاء، بينما تضم تقنية StayHear Max، مع إختيار QC، كما تدعم السماعة معايير IPX4 في مقاومة الماء، وتأتي السماعة بعمر شحن 5 ساعات، وتدعم حافظة السماعة الشحن مرتين، وتتوفر السماعة اللاسلكية بألوان الأزرق والأسود والأبيض.

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