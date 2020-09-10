الهاتف المُزدوج الشاشة Surface Duo من مايكروسوفت متاح الآن للشراء بسعر يبدأ من 1400$

فاطمة أيت طالب - دبي - سوق الهواتف الذكية يشهد وصول تصاميم جديدة مثل Galaxy Fold و Galaxy Z Flip، والآن Surface Duo أيضًا. إذا كنت تعتقد بأن هذا الهاتف المُزدوج الشاشة الأحدث من شركة مايكروسوفت يستحق الشراء، فلديك الآن فرصة لشراء هذا الجهاز على إفتراض أنك تقطن في الولايات المتحدة الأمريكية.

يمكنك العثور على الهاتف Surface Duo في متجر مايكروسوفت الرسمي، ولكن من الأفضل أن تأخذ معك مقدار كبير من المال قبل التوجه إلى هناك، فالنسخة الأساسية من هذا الهاتف المُزدوج الشاشة والتي تضم 128GB من الذاكرة الداخلية تُكلف 14000 دولار أمريكي، في حين تُكلف النسخة التي تضم 256GB من الذاكرة الداخلية نحو 1500 دولار أمريكي. لا يوجد منفذ للذاكرة الخارجية MicroSD، لذا لا يمكنك تغيير رأيك بشأن حجم الذاكرة التي تحتاجها لاحقًا. وبغض النظر عن الهاتف Surface Duo، فهناك ملحقات أخرى مصممة لهذا الهاتف تشمل القلم Surface Slim Pen والذي يُكلف 111 دولار أمريكي، والغطاء الواقي الذي يُكلف 40 دولار أمريكي، فضلا عن الطبقة الزجاجية الواقية للشاشة والتي تُكلف 60 دولار أمريكي.

للتذكيٍر، الهاتف Surface Duo يضم شاشتي OLED بحجم 5.6 إنش وبدقة +FUllHD لكل واحدة، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 855، فضلا عن بطارية بسعة 3577mAh.

الهاتف Surface Duo يضم كذلك كاميرا واحدة بدقة 11 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0 تتواجد أعلى الشاشة اليمنى بجانب الفلاش LED. مايكروسوفت تروج لميزة ” التقريب الفائق ” مع تقريب رقمي يصل إلى ×7. هذه الكاميرا قادرة أيضًا على تسجيل الفيديوهات بدقة 4K وبمعدل 60 إطارًا في الثانية وتأتي مع تقنية EIS.

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الميزة الأكثر تميزًا في جهاز Surface Duo هي براعته في تعدد المهام علمًا أن هذا الجهاز يعمل بنظام Android 10 ويجلب معه واجهة خاصة تعتد مايكروسوفت أنها ستغير قواعد اللعب فيما يخص الإنتاجية أثناء التنقل. أعادت مايكروسوفت صياغة تطبيقات Office و OneDrive خصيصًا من أجل Surface Duo، وهناك تطبيقات من الطرف الثالث مثل Kindle شقت طريقها هي الأخرى إلى Surface Duo.

سيعمل Surface Duo أيضًا مع جميع تطبيقات الأندرويد الحالية ويأتي مع خوارزمياته الخاصة التي يمكنها التنبؤ بالمكان الذي ترغب في عرض المحتوى فيه وكيفية فتح تطبيقات جديدة بجانب بعضها البعض.

يوفر المفصل القابل للدوران بمعدل 360 درجة أوضاعًا متعددة للإستخدام وحالات إستخدام مختلفة، وتأتي كلا الشاشتين مع الدعم للقلم Surface Pen من مايكروسوفت. وعلاوة على ذلك، فجهاز Surface Duo نحيف للغاية بحيث يبلغ سمكه 9.6 ملمتر فقط عندما يكون مطويًا. على الرغم من صغر سعة البطارية، فقد تم تصنيفها على أنها قادرة على توفير 15.5 ساعة من مشاهدة الفيديوهات المحفوظة في الجهاز وما يصل إلى 27 ساعة من المحادثات. ويأتي Surface Duo كذلك مع شاحن بقوة 18W.

الذاكرة العشوائية في Surface Duo يبلغ حجمها 6GB، في حين تبلغ الذاكرة الداخلية 128GB أو 256GB علمًا أنها غير قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.