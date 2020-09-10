Huawei FreeBuds Pro تصل رسميًا بإعتبارها سماعة الأذن اللاسلكية الحقيقية الأكثر تقدمًا من Huawei

فاطمة أيت طالب - دبي - ضمن فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين Huawei Developer Conference 2020 المنعقد حاليًا في الصين، قامت شركة Huawei كذلك الآن بإزاحة الستار رسميًا عن سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية الراقية Huawei FreeBuds Pro. وكما يوحي إسمها، فهذه تُعتبر سماعة الأذن اللاسلكية الحقيقة الأكثر تقدمًا في محفظة سماعات Huawei، فهي تضم تقنية إلغاء الضوضاء الديناميكية والتي تعمل على ضبط مستوى إلغاء الضوضاء حسب البيئة.

سماعات Huawei FreeBuds Pro الجديدة تضم مكبرات للصوت بحجم 11 ملمتر وتأتي مع ثلاث ميكروفونات مصممة لإستشعار العديد من الأشياء بما في ذلك الصوت عبر العظام. هناك أيضًا ميزة تعمل على تحسين صوت المكالمات الهاتفية. سيتم التحكم في سماعات Huawei FreeBuds Pro عن طريق الضغط على الساق وتحريك إصبعك حوله. ووفقا لشركة Huawei، فهي تقول أن عمر البطارية في سماعات Huawei FreeBuds Pro الجديدة مع إحتساب علبة الشحن يصل إلى 20 ساعة مع تفعيل تقنية إلغاء الضوضاء وإلى 30 ساعة في حالة إذا لم يتم تفعيل هذه التقنية.

سماعات Huawei FreeBuds Pro تأتي بألوان تشمل الأسود والأبيض والفضي، وسيتم عرضها للبيع في شهر أكتوبر المقبل مقابل 199 يورو مما يجعلها تدخل في منافسة مباشرة مع سماعات AirPods Pro من آبل، وسماعات Galaxy Buds Live من سامسونج.