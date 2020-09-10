الإعلان رسميًا عن Huawei Watch GT2 Pro، وتضم شاشة OLED مستديرة بحجم 1.39 إنش

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما تم التلميح إلى ذلك من قبل التسريبات التي حصلنا عليها في الفترة القليلة الماضية، فقد قامت شركة Huawei أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن ساعتها الذكية الرائدة الأحدث تحت إسم Huawei Watch GT2 Pro، وذلك ضمن فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين Huawei Developer Conference 2020 المنعقد حاليًا في الصين.

كما تلاحظون، فإن Huawei Watch GT 2 Pro الجديدة القادمة من Huawei تتميز بإطار أصغر مقارنة مع Huawei Watch GT2 العادية، وتحتوي على شاشة OLED دائرية بحجم 1.39 إنش وبدقة 454×454 بكسل محمية بطبقة الياقوت الزجاجية المقاومة جدًا للخدوش والتصدعات. وعلاوة على ذلك، فهذه الساعة الذكية الجديدة تأتي كذلك مع هيكل مصنوع من التيتانيوم، وواجهة خلفية مصنوعة من السيراميك مع العلم بأنها تأتي أيضًا مع GPS مدمج، وعناصر التحكم في الأغاني.

هذه الساعة الذكية مُزودة بالمعالج HiSilicon Kirin A1، وتضم 32MB من الذاكرة العشوائية، وما يصل إلى 4GB من الذاكرة الداخلية. وإلى جانب ذلك، فهي تدعم إمكانية تتبع أكثر من 100 تمرين بدءًا من السباحة والتزلج والتزلج على الجليد وصولاً إلى الجولف. سيستمتع المتنزهون أيضًا بخاصية العودة والتي يمكنها تتبع نقطة إنطلاق مسارك. هناك أيضًا خاصية +TruSeen 4.0 لتتبع معدل ضربات القلب بالإضافة إلى النوم والتوتر وتتبع الأكسجين في الدم.

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تقول شركة Huawei أن الساعة الذكية Huawei Watch GT2 Pro تعمل بنظام LiteOS التابع لها، وتضم بطارية توفر ما يصل إلى 14 يومًا من الإستخدام في ظل الإستخدام العادي أو 30 ساعة مع تفعيل GPS وتشغيل الموسيقى لمدة 24 ساعة. ولكن هذه المرة، حصلت Huawei Watch GT2 Pro أيضًا على الدعم لتقنية الشحن اللاسلكي.

سعر Huawei Watch GT2 Pro يبدأ من 329 يورو للنسخة الرياضية، ويصل إلى 349 يورو للنسخة الكلاسيكية. ستكون كلا النسختين متاحتين للشراء في وقت لاحق من هذا الشهر.