الإعلان رسميًا عن الحاسوب المحمول Huawei MateBook X 2020 من دون مروحة

فاطمة أيت طالب - دبي - ضمن فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين المنعقد حاليًا، قامت شركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن واجهة EMUI 11 الجديدة، فضلا عن الإصدار 2.0 من نظام HarmonyOS التابع لها، وقامت كذلك بالكشف عن مجموعة جديدة من المنتجات، ومن بينها الحاسوب المحمول Huawei MateBook X 2020.

الحاسوب Huawei MateBook X 2020 الجديد من شركة Huawei يجلب معه شاشة صغيرة بحجم 13 إنش خالية تقريبًا من الإطار وتمتاز بدقة 3000×2000 بكسل مع العلم بأنها تدعم 100 في المئة من التدرج اللوني sRGB وتوفر سطوع عالي يصل إلى 400 شمعة. وعلاوة على ذلك، فهو يأتي كذلك مع لوحة مفاتيح كاملة مع فواصل بين الأزرار تبلغ مساحتها 1.3mm مع العلم بأن هذه الأزرار تمتاز بإضاءة خلفية. وبصرف النظر عن الأزرار، فلوحة المفاتيح هذه تأتي كذلك مع لوحة تتبع أكبر بنحو 26 في المئة من تلك الموجودة في Huawei MateBook X الحالي.

بسبب إمتداد لوحة المفاتيح من الحافة إلى الحافة، تم تغيير موضع مكبرات الصوت، ولكن تم الإبقاء على الكاميرا الأمامية مخفية في زر خاص في الصف الأعلى على لوحة المفاتيح. ومن أجل توفير محادثات فيديو رائعة، قامت شركة Huawei بتضمين إثنين من الميكروفونات في الواجهة الأمامية للحاسوب.

الحاسوب Huawei MateBook X 2020 الجديد يمتاز بسمكك يبلغ 13.6 ملمتر، وبوزن يبلغ 1 كيلوجرام، ولكن هناك مساحة كافية لتضمين إثنين من منافذ USB Type-C ومنفذ السماعات 3.5mm. وبغض النظر عن ذلك، فقد تم تزويد الحاسوب Huawei MateBook X 2020 كذلك ببطارية بقوة 42Wh قادرة على توفير 9 ساعات من مشاهدة فيديوهات FullHD قبل أن تحتاج لإعادة الشحن. وعلى ذكر البطارية، فهذا الحاسوب يأتي مع شاحن بقوة 65W.

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يُمكن الحصول على Huawei MateBook X 2020 الجديد مع الجيل العاشر من المعالج Intel Core i5 أو Intel Core i7، ومع 6GB من الذاكرة العشوائية. هذا الحاسوب خالي من مروحة التبريد، وبدلاً من ذلك، فهو يعتمد على غرفة للتبريد وطبقات متعددة من الجرافيت، فضلا عن تصميم داخلي مُعد في الأصل لإبقاء حرارة المعالج منخفضة قدر الإمكان.

على غرار حواسيب Huawei MateBook الحديثة، فالحاسوب Huawei MateBook X 2020 الجديد يدعم WiFi 6، ويوفر إمكانية مشاركة الملفات وإستخدامه كشاشة ثانية لهاتف Huawei أو Honor يعمل بروم EMUI 10 أو إصدار أعلى.

عمومًا، الحاسوب Huawei MateBook X 2020 سيأتي مسبقًا مع نظام Windows 10 Home، وسيكون متوفرًا بأربعة ألوان مختلفة تشمل الفضي والأخضر والأزرق والزهري، وذلك في شهر أكتوبر المقبل مقابل 1599 يورو لنسخة Intel Core i5، ومقابل 1799 يورو لنسخة Intel Core i7.