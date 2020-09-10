نظام طرد المياه في Apple Watch قد يشق طريقه إلى iPhone و iPad

فاطمة أيت طالب - دبي - Apple Watch هي ساعة ذكية مقاومة للمياه والغبار يمكنك إصطحابها معك أثناء السباحة، ولكن ماذا يحدث بعد الخروج من المسبح؟ في حالة إذا كنت لا تعلم ذلك، فالساعة الذكية Apple Watch تأتي مع نظام لطرد الماء والذي يستخدم الإهتزاز الناجم عن مكبر الصوت لإخراج المياه بالقوة من منافذها.

إنها في الواقع ميزة رائعة جدًا وميزة ممتازة، وخاصة أن ترك الماء في بعض الأحيان قد يؤدي إلى تراكم غير ضروري للقاذورات والعفن، ولكن في بعض الحالات أيضًا يمكن أن يؤدي ذلك إلى تآكل المواد. هذه ميزة يبدو أن شركة آبل مهتمة بجلبها إلى هواتف iPhone ولوحيات iPad أيضًا.

هذا وفقا لبراءة إختراع إكتشفها موقع Apple Insider مؤخرًا والتي يبدو أن آبل تستكشف فيها مجموعة متنوعة من الطرق للتخلص من المياه التي قد تدخل أو تبقى محاصرة في شبكة مكبرات الصوت على هواتف iPhone ولوحيات iPad. تعتمد معظم الأجهزة المقاومة للماء في الوقت الراهن على إغلاق المنافذ لمنع دخول المياه، ولكن نظرًا لأن شبكة مكبرات الصوت ومنفذ الميكروفون تظل مفتوحة، فإن هذا ليس حلاً مضمونًا بنسبة 100 في المئة.

من غير الواضح ما إذا كانت براءة الإختراع هذه ستتحول إلى حقيقة أم لا، ولكنها قد تكون إحدى نقاط البيع الهامة والفريدة إلى حد ما لأجهزة آبل. حاليًا، لا توجد هواتف ذكية مقاومة للماء بنسبة 100 في المئة، فمعظم الهواتف الذكية الحالية تُقاوم المياه بنسبة معينة فقط.