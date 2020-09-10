Huawei تُعلن رسميًا عن نظام HarmonyOS 2.0، وسيصل للهواتف الذكية في العام 2021

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل عام واحد، أعلنت شركة Huawei عن نظام HarmonyOS الخاص بها. اليوم، أعلن الرئيس التنفيذي لقسم الأجهزة الإستهلاكية في شركة Huawei، السيد Richard Yu في مؤتمر الشركة السنوي للمطورين أنه تم تطوير هذا النظام ليشمل المزيد من الأجهزة مستقبلاً.

تم تصميم نظام التشغيل الجديد للقيام بوظائف متعددة على مختلف المنصات بدءًا من التلفزيونات الذكية وصولاً إلى الساعات الذكية وأنظمة الترفيه في السيارات والهواتف الذكية بطبيعة الحال. ذكر السيد Richard Yu أن الهواتف الذكية الأولى التي تعمل بنظام HarmonyOS قد تصل في وقت ما من العام المقبل على الرغم من عدم وجود تواريخ محددة. ومع ذلك، يبدو أن هذا النظام سيقتصر على الصين في البداية.

ستتوفر حزمة HarmonyOS 2.0 SDK المخصصة للتلفزيونات الذكية والساعات الذكية وأنظمة الترفيه في السيارات إعتبارًا من يوم غد الجمعة بينما سيتم إصدار النسخة الخاصة بالهواتف الذكية في شهر ديسمبر المقبل.

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بالإضافة إلى ذلك، كشفت شركة Huawei كذلك عن مشروع OpenHarmony الخاص بها وهو برنامج مفتوح المصدر لنظام HarmmonyOS مشابه لـ Android Open Source Project. سيكون هذا البرنامج مفتوحًا للمطورين قريبًا وسيدعم الأجهزة ذات الذاكرة العشوائية الضئيلة التي يصل حجمها إلى 128 كيلوبايت.

يتمحور نظام HarmonyOS حول وظائف الشاشات المتعددة مع الحفاظ على السلاسة وعناصر واجهة المستخدم القابلة للتكيف والتي تهدف إلى العمل على مجموعة واسعة من الأجهزة. تعمل شركة Huawei أيضًا على الترويج للأمان المُحسن والتعرف الذكي على الصوت والنقل السريع للبيانات عبر الأجهزة.

تم أيضًا تفصيل حزمة Huawei Mobile Services Core 5.0، حيث تم تقديم أكثر من 12000 واجهة برمجة تطبيقات تُغطي 7 فئات من الخدمات. كشفت لنا شركة Huawei أيضًا أن منظومة Huawei Mobile Services الخاصة بها وصلت الآن إلى 96000 آلف تطبيق ويتم دعمها من قبل 1.8 مليون مطور.