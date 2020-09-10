آبل ترفع وتيرة إنتاج iPhone 12 Series، وبدأت فعلاً الإنتاج الضخم لملحق التعقب AirTags

فاطمة أيت طالب - دبي - آبل مستعدة لبدء الإنتاج الضخم لسلسلة هواتف iPhone 12 Series والتخطيط لرفع معدل الإنتاج مع إقتراب نهاية شهر سبتمبر الجاري أو بداية شهر أكتوبر المقبل، على الأقل وفقا لوكالة الأنباء Nikkei Asia Review نقلاً عن مصادر في سلسلة التوريد.

ووفقا للتقرير، فهو يقول أن شركة آبل تأمل في إنتاج 80 مليون وحدة من هواتف iPhone 12 Series بحلول نهاية هذا العام، ولكن التوقعات الواقعية تتراوح بين 73 و 75 مليون وحدة. سيتم تصنيع الباقي في أوائل العام 2021. ومن أصل 80 مليون وحدة المتوقعة، يُقال أن 40 في المئة منها ستتألف من iPhone 12 Max ذو شاشة OLED التي يبلغ حجمها 6.1 إنش، وكاميراتان في الخلف. من المتوقع أن يبدأ الإنتاج الضخم لسلسلة iPhone 12 Series مع هذا الهاتف أولاً، وهذا بالفعل ما يتماشى مع ما جاء في تقرير حديث صدر مؤخرًا.

Advertisements

ووفقا لمسؤول تنفيذي في سلسلة التوريد، فقد تمكنت شركة آبل من تقصير فترة التأخير من أشهر إلى أسابيع. لا يزال التجميع النهائي لبعض طرازات iPhone 12 سيحدث في أوائل شهر أكتوبر، مما قد يتسبب في تأجيل الإطلاق أو توفرها بشكل محدود في البداية. من المحتمل أن يكون iPhone 12 Pro Max ذو شاشة OLED التي يبلغ حجمها 6.7 إنش وثلاث كاميرات في الخلف واحدًا من هذه الطرازات.

تشير المصادر في سلسلة التوريد أيضًا إلى أن شركة آبل بدأت بالفعل في الإنتاج الضخم للملحق AirTags، وهو جهاز التعقب المصمم من قبل شركة آبل والذي يدعم تقنية البلوتوث لتعقب العناصر التي تم ربطها معه في حالة فقدانها.

وعلاوة على ذلك، فقد قامت شركة آبل كذلك برفع وتيرة إنتاج طرازات iPad القادمة، ويُقال بأنها تهدف إلى تصنيع ما يصل إلى 27 مليون وحدة بين سبتمبر وديسمبر. وأخيرًا، ذكرت نفس المصادر لوكالة الأنباء Nikkei Asia Review أن شركة آبل لا تخطط لإطلاق إصدار جديد من الهاتف iPhone SE في العام 2021.