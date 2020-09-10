شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أفضل 4 تطبيقات مجانية لهواتف أندرويد هتساعدك وتسهل استخدامك والان مع تفاصيل الخبر





القاهرة - بواسطة محمد صلاح - Notionيهدف التطبيق إلى أن يكون مركز الإنتاجية في هاتف أندرويد، حيث يسمح بإنشاء مساحات عمل خاصة أو مشتركة مخصصة، كما يمكنك إضافة مجموعات متعددة الاستخدامات يمكنها العمل، مثل: المقتطفات النصية والإشارات المرجعية والصور وروابط التبديل والملفات والمقتطفات والتعليمات البرمجية وأقسام المناقشة والمزيد.





Recorderعندما تم إصدار هاتف (Pixel 4) في العام الماضي، كان من أفضل الأشياء التي تأتي معه هو تطبيق (Google Recorder)، حيث يمكن للتطبيق نسخ تسجيلاتك في الوقت الفعلي، حتى أثناء حديثك وإجراء كل أعمال النسخ محليًا، دون مشاركة تسجيلاتك على السحابة.





Canvaيعد تطبيق Canva، الفائز السابق بجوائز جوجل بلاي، تطبيقًا سريعًا وسهل الاستخدام لتعديل الصور، حيث تم تصميمه مع وضع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الاعتبار.

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يأتي التطبيق مزودًا بمجموعة متنوعة من القوالب والفلاتر والخطوط والأدوات الأخرى الجاهزة للاستخدام، التي يمكنك تطبيقها على الصور الموجودة في معرض الصور أو في مجموعة (Canva) للصور المجانية والمميزة، ويمكنك بعد ذلك مشاركة الصور بسهولة على شبكات التواصل الاجتماعي. ويمكنك استخدام (Canva) لإعداد صورة الغلاف أو الصورة الشخصية لحساب فيسبوك بسرعة، أو إنشاء قصص إنستجرام أو الصور المصغرة المثالية على يوتيوب.

Adobe Acrobat Readerيحتوي هاتف أندرويد على بعض الدعم لأساسيات فتح ملفات (PDF) وعرضها، لكن إذا كنت تريد شيئًا أكثر قدرة، فستحتاج إلى تطبيق مخصص لقراءة ملفات (PDF)، مثل: (Adobe Acrobat Reader).

يدعم التطبيق البحث في الملف والتخزين السحابي والإشارات المرجعية وجداول المحتويات، كما يتضمن أيضًا مزايا التعليقات التوضيحية لملاحظاتك الهامشية، بالإضافة إلى التوقيعات الرقمية.