شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبى يطالب فيس بوك بوقف نقل بيانات المستخدمين لأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة فيس بوك أمس الأربعاء أن الآلية الرئيسية التى تستخدمها لنقل البيانات من الاتحاد الأوروبى إلى الولايات المتحدة لا يمكن استخدامها عمليًا بمثل هذه العملية، وفقًا للجنة حماية البيانات فى أيرلندا، وأوضحت شركة وسائل التواصل الاجتماعى الأمريكية العملاقة فى تدوينة إنها تعتقد أن الآلية، (SCCs)، قد اعتبرت صالحة من قبل محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبى فى يوليو، مضيفة: "سنواصل نقل البيانات امتثالًا لقرار CJEU الأخير وحتى نتلقى المزيد من الإرشادات."

وأكدت فيس بوك أن لجنة حماية البيانات الأيرلندية، المنظم الرئيسى لـها فى الاتحاد الأوروبى، بدأت تحقيقًا فى عمليات نقل البيانات التى يتحكم فيها فيس بوك بين الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة، واقترحت أن SCC لا يمكن استخدامها عمليًا فى عمليات نقل البيانات بين الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة"

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن المفوضية أرسلت أمرًا أوليًا لفيس بوك بتعليق عمليات نقل بيانات المستخدمين فى الاتحاد الأوروبى إلى الولايات المتحدة، وامتنع متحدث باسم المفوضية عن التعليق على التقرير.

تنبع الحجة من مخاوف الاتحاد الأوروبى من أن نظام المراقبة فى الولايات المتحدة قد لا يحترم حقوق الخصوصية لمواطنى الاتحاد الأوروبى عندما يتم إرسال بياناتهم الشخصية إلى الولايات المتحدة للاستخدام التجارى.

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وقال فيس بوك إنه على الرغم من أن نهج اللجنة يخضع لمزيد من العملية، إذا تم اتباعه، فقد يكون له تأثير بعيد المدى على الشركات التى تعتمد على الخدمات عبر الإنترنت التى يعتمد عليها العديد من الأشخاص والشركات.

وقضت أعلى محكمة فى أوروبا فى يوليو بأن صفقة نقل البيانات الرئيسية عبر المحيط الأطلسى المبرمة بين بروكسل وواشنطن - Privacy Shield - غير صالحة بسبب مخاوف بشأن المراقبة الأمريكية، لكن القضاة أيدوا صلاحية آلية النقل المعروفة باسم (SCCs).

ويتم استخدام هذه الآلية من قبل آلاف الشركات لنقل بيانات الأوروبيين حول العالم للخدمات التى تتراوح من البنية التحتية السحابية واستضافة البيانات وكشوف الرواتب والتمويل إلى التسويق.

ومع ذلك شددت المحكمة أنه يجب على مراقبى الخصوصية تعليق أو حظر عمليات النقل خارج الاتحاد الأوروبى إذا كان لا يمكن ضمان حماية البيانات فى البلدان الأخرى.