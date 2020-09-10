شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زجاج ذكى للسيارات يسمح بالتحكم بمستوى التظليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت مجموعة BOE إحدى أكبر شركات إنتاج الشاشات فى العالم، تكنولوجيا يمكن بواسطتها التحكم بتظليل زجاج السيارات، ويفيد موقع cnTechPost استنادا إلى مصدر فى الشركة، بأن التعتيم الذكى Smart Dimming ، يسمح بالتحكم بمستوى تظليل الزجاج، من خلال تغيير الجهد المطبق عليه.

ويؤكد المبتكرون، على أن هذه التكنولوجيا تتميز بشفافية عالية للطبقة المتحكم بها، وانخفاض كمية الطاقة المستهلكة ، وسرعة الاستجابة، وحماية مثالية من الأشعة فوق البنفسجية. ومقارنة بالزجاج "الذكي" المستخدم حاليا، يمكن استخدام الابتكار الجديد على مساحة معينة من الزجاج وليس كامل المساحة، أى على سبيل المثال يمكن استخدامه فى تظليل الجزء العلوى من الزجاج الأمامى للسيارة.

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ويشير المبتكرون، إلى أنه يمكن التحكم بالتظليل عبر واجهة اللمس داخل السيارة، أو عن بعد باستخدام تطبيق الهاتف المحمول.

ويعتقد المبتكرون، أن هذا الزجاج سيستخدم على نطاق واسع فى النظارات الذكية وفى السيارات والقطارات والطائرات وحتى فى قاعات الاجتماعات والمؤتمرات.

جدير بالذكر تعد شركة BOE هى المسئولة عن تصنيع شاشات هواتف أيفون المقبلة و iPhone 12، إذ كشف تقرير حديث أن هواتف أيفون التى سيتم إصدارها بين عامي 2020 و2021 ستضم شاشات صينيّة الصنع لأول مرة، وذلك وفقًا للمحللين الكوريين، حيث تشير التقارير إلى أن المفاوضات بين شركة BOE الصينية وأبل كانت ناجحة، إذ ستزود أبل بشاشات OLED، وهي التي ستزيد حصتها في توريد الشاشات لأبل بصورة أكبر من LG بحلول عام 2021، في حين ستبقي شركة سامسونج هي المزود الرئيسي لشاشات OLED لصالح أبل.