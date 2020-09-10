تكنولوجيا: هواوي تعلن رسمياً عن ساعة Watch GT2 Pro الذكية وسماعة FreeBuds Pro اللاسلكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت هواوي خلال مؤتمرها الذي عقد اليوم عن ساعة Watch GT2 Pro الذكية وسماعة FreeBuds Pro اللاسلكية بميزة إلغاء الضوضاء النشطة.

عقدت شركة هواوي اليوم مؤتمرها السنوي للمطوريين، الذي أعلنت من خلاله عن تحديث HarmonyOS 2.0، وواجهة EMUI 11، كما أطلقت الشركة جهاز حاسب MateBook X، وأيضاً Watch GT2 Pro الذكية التي تأتي بإصدار رياضي وأخر بتصميم كلاسيكي وسماعة FreeBuds Pro التي تقدم الآن بملفات مثبتة مسبقاً لدعم المستخدم بتجربة مختلفة في تشغيل الموسيقى.

ساعة Watch GT2 Pro الذكية

تتميز ساعة Watch GT2 Pro الذكية بزجاج sapphire، وتصميم من التيتانيوم، وأيضاً سيراميك في الجهة الخلفية، كما تضم شاشة OLED بحجم 1.39 إنش، بدقة عرض 454 في 454 بيكسل، واثنان من الأزرار في إطار للتحكم في الساعة الذكية، كما تأتي الساعة بنظام GPS مدمج، بوصلة ودعم تشغيل الموسيقى.

كما يدعم الساعة الذكية رقاقة معالج Kirin A1، وذاكرة عشوائية 32 ميجا بايت رام، مع سعة تخزين 4 جيجا بايت، كما تدعم الساعة الذكية تتبع نشاط المستخدم في 100 من أنماط التمارين الرياضية، وتأتي الساعة الذكية بملفات خاصة للسباحة، والتزلج وأيضاً الجولف.

أيضاً تقدم ساعة Watch GT2 Pro الذكية لعشاق المغامرات والرحلات ميزة تتبع المسار التي ستحدد للمستخدم المسار وموقع نقطة الإنطلاق لدعم المستخدم بالعودة لنقطة الإنطلاق بشكل سريع.

كما تدعم الساعة الذكية تقنية TruSeen 4.0Plus لرصد معدل ضربات القلب، وتتبع حالة المستخدم أثناء النوم، كما تدعم ساعة Watch GT2 Pro قياس حدة التوتر، وقياس نسبة الأكسجين في الدم.

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ويمكن لبطارية ساعة Watch GT2 Pro الذكية أن تدعم المستخدم بعمر شحن يصل إلى 14 يوم، أو 30 ساعة مع نظام GPS، أو 24 ساعة مع تشغيل الموسيقى، ويمكن شحن الساعة الذكية لمدة 5 دقائق للحصول على عمر شحن يصل إلى 10 ساعات، كما تدعم معايير Qi للشحن اللاسلكي.

ساعة Watch GT2 Pro الذكية تأتي بنظام هواوي LiteOS، مع سعر 329 يورو للنموذج المميز بالتصميم الرياضي، وسعر 349 يورو للإصدار المميز بتصميم كلاسيكي، على أن يتوفر كلا الإصدارين لاحقاً هذا الشهر.

سماعة FreeBuds Pro اللاسلكية

كما أعلنت هواوي خلال الحدث الذي أقيم اليوم عن سماعة FreeBuds Pro اللاسلكية، التي تأتي بميزة إلغاء الضوضاء النشطة، وملفات تعريف ديناميكية لإلغاء الضوضاء وفقاً للبيئة المحيطة.

وتضم سماعة FreeBuds Pro اللاسلكية محرك 11مم، مع ثلاثة من الميكروفونات بمستشعرات، ومستشعر يعمل على إلتقاط الصوتيات.

أيضاً تأتي السماعة بميزة تحسين المكالمات الصوتية، كما يتم التحكم في السماعة عن طريق تحريك الأصابع حول ساق السماعة اللاسلكية، ويمكن للسماعة اللاسلكية أن تقدم عمر شحن 30 ساعة دون ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، أو 20 ساعة مع ميزة إلغاء الضوضاء، وتتوفر سماعة FreeBuds Pro بألوان الأبيض، والأسود والفضي، على أن تنطلق في شهر أكتوبر بسعر 199 يورو.

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