تكنولوجيا: هواوي تكشف عن جهاز MateBook X بتقنية WiFi 6 وسعر يبدأ من 1900 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة هواوي النقاب اليوم عن إصدارها الجديد من أجهزة الحاسب المحمول MateBook X، الذي يأتي كأول إصدار للشركة بتقنية WiFi 6، والذي يتوفر في أكتوبر بسعر يبدأ من 1900 دولار.

ينطلق الإصدار الجديد من جهاز MateBook X اليوم بتصميم فائق النحافة، وحجم شاشة 13 إنش، والذي تستهدف به الشركة دعم المستخدم بميزة التنقل السريع، كما يتميز الجهاز بوزن 1 كجم فقط.

أيضاً يضم جهاز MateBook X اثنان من منافذ USB-C، مع مدخل 3.5 مم للسماعات، كما تقدم هواوي الجهاز مع وحدة USB-C تشمل منفذ USB-A، وVGA، وأيضاً منفذ HDMI.

كما يتميز الجهاز بشاشة LTPS بخاصية اللمس ودقة 3K بكثافة عرض 278 بيكسل لكل إنش، وسطوع 400 nit، والتي تدعم تغطية لونية بنسبة 100% من ألوان sRGB.

أيضاً يتميز جهاز MateBook X بلوحة مفاتيح من الحافة للحافة بحجم كبير للمفاتيح، ومسافة إنتقال 1.3مم، كما يدعم زر التشغيل الرئيسي المستخدم في ميزة إستشعار البصمة أيضاً، كما يتم إغلاق الكاميرة داخل لوحة المفاتيح، إلا أنها لا تأتي بزوايا تصوير مثالية من المسافة القصيرة.

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كما تضم لوحة المفاتيح تقنية NFC في لوحة التتبع، والتي ستدعم إقتران الجهاز بشكل سريع مع هواتف هواوي من خلال نقرة واحدة، أيضاً يتوفر الجهاز برقاقة معالج إنتل Core i5-10210U، أو Core i7-10510U بدقة تصنيع 14 نانومتر، ومن المتوقع أن يؤدي إفتقار الجهاز لمراوح التبريد إلى إرتفاع حرارة الجهاز والآداء البطيء مع العمل المكثف، إلا أن هواوي أكدت على تعديل عملية الموصلات الحرارية لتعويض غياب المراوح في هذا التصميم.

أيضاً أشارت هواوي إلى أن جهاز MateBook X يدعم المستخدم بعمر شحن يصل إلى 9 ساعات من تشغيل الفيديو، من خلال بطارية بقدرة 42Wh، كما ينخفض عمر الشحن إلى 7.5 ساعة مع التصفح.

ولقد طورت المكبرات الصوتية في جهاز MateBook X بالتعاون مع Dolby لدعم تجربة صوتية جيدة، حيث لن تؤدي المكبرات الصوتية الرباعية في الجهاز إلى الإهتزاز، أو تنتج صوت ضوضاء عند إرتفاع الأصوات، إلا أن المكبرات ستقدم تجربة صوتية مميزة ومتعددة الإتجاهات في الغرف، كما تأتي اثنان من المكبرات محجوبة إلى أسفل مفتاح shift في لوحة المفاتيح وهو تصميم مميز في هذا الإصدار.

ومن المقرر أن يتوفر جهاز MateBook X باثنان من الإختيارات في الألوان هما الفضي والأخضر، على أن ينطلق الإصدار المميز برقاقة i7 وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 512 جيجا بايت في SSD بسعر 2137 دولار، كما يأتي النموذج الثاني برقاقة Core i5 وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في SSD بسعر 1900 دولار، على أن يتوفر في الأسواق العالمية في شهر أكتوبر.

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