تكنولوجيا: انستجرام يختبر 3 تصميمات جديدة لتسليط المزيد من الضوء على Reels

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وفقا لما ذكره موقع "the verge"، سيتم أيضا توظيف مديرًا جديدًا للتنوع والشمول في انستجرام، والذي سيساعد في تعزيز هدف انستجرام المتمثل في إيجاد المواهب المتنوعة والاحتفاظ بها وتنميتها.
يعمل الفريق بالفعل على مشاريع تتضمن تحذيرات بشأن التعليقات، والتي ستفحص مشاركتك وتسألك عما إذا كنت تريد حقًا قول ذلك الشيء الذي توشك على قوله إذا كان منحاز، وإعادة فحص السياسات المتعلقة بالتحيز العرقى، ومراجعة إرشادات توصيات التطبيق، والتي تحدد ما يمكن أن يظهر في علامة التبويب "استكشاف" في انستجرام.
تأتي هذه التحركات بعد صيف تصدرت فيه العدالة العرقية المناقشات في فيسبوك وشركات أخرى في جميع أنحاء البلاد.
هناك بعض التغييرات الرئيسية في تصميم انستجرام من خلال إدخال علامتي تبويب جديدتين، تختبرهما الشركة الآن على مستوى العالم.
وتشمل علامة تبويب واحدة مخصصة لـ Reels، وهي جهود الشركة لشغل مساحة الفيديو القصير التي أنشأتها TikTok في العالم؛ والآخر للتسوق، والذي أنشأ انستجرام مساحة مخصصة له في يوليو.
ولكن من طبيعة التطبيقات الاجتماعية محاولة التقاط المزيد من سلوك المستخدمين في ميزات مخصصة، وذلك سواء كان هذا السلوك يحدث بالفعل في التطبيق أم لا.
يعد التسوق بالفعل سلوكًا أساسيًا على انستجرام، وهو أمر منطقي كميزة مخصصة، وتعد Reels محاولة لإعادة إنشاء سحر TikTok على انستجرام، وهي عرض أكثر دقة.
وكلاهما يصل إلى تطبيق يبدو بالفعل مزدحمًا إلى حد ما، لذلك يتجه حاليا إلى تصميمات جديدة لعرض هذه الميزات.
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