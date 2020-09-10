انطباعات Motorola Razr 5G المواصفات و المميزات و السعر

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Motorola Razr 5G صدر من شركة موتورولا يوم 9 سبمتبر عام 2020 ليكون هو هاتفها القابل للطي لعام 2020. هذا الهاتف يصدر بتصميم قديم نوعًا ما هو تصميم الـClamp Shell او الهواتف التي تنغلق على نفسها مثل الـRazr الأصلي. و بنفس سياسة تصميم هاتف العام الماضي بتحسينات اضافية على المفصلة لحل مشكلة ارتفاع الشاشة عن جسم الهاتف اثناء طيها و فردها. و في نفس الوقت حل مشكلة التجعد في منتصف الهاتف. كل هذه النقاط سنعرضها في هذا المقال فهذا مقال انطباعاتنا عن هاتف Motorola Razr 5G. هل هو جيد؟ كم سعره؟. اكمل القراءة

مواصفات Motorola Razr 5G

المعالج Qualcomm Snapdragon 765G الشاشة الشاشة الداخلية بحجم 6.2 بوصة من نوع P-OLED Foldable بدقة 876×2142 قابلة للطي الشاشة الخارجية من نوع G-OLED بحجم 2.7 بوصة بدقة 800×600 ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128GB الكاميرا الخلفية وحيدة بدقة 48MP و فتحة عدسة f/1.7 الكاميرا الأمامية وحيدة بدقة 20MP البطارية بسعة 2800mah تدعم الشحن السريع بقدرة 15Watt

مميزات Motorola Razr 5G

الشاشة

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اول ميزة هي الشاشة سواء الداخلية او الخارجية. الشاشات كأرقام لا تختلف عن شاشات العام الماضي هي نفس الشاشات و لكنها مميزة ايضًا من ناحية انها شاشة قابلة للطي. كانت افضل لتكون بدقة FHD+ و لكنها بدقة اعلى من HD+ قليلًا. الشاشة هذه المرة ليست مثبتة بشكل كامل من اسفل الجهاز فلها بعض الحركة لتستطيع الشركة القضاء على التجعد في منتصف الشاشة حيث موضع ثني الشاشة و في نفس الوقت فالشاشة لا تترك فراغًا بين نصفي الجهاز عندما يتم ثني الجهاز او فراغًا اسفل الشاشة عند ثني و فرد الشاشة حتى لا تدخل الأتربة تحت الشاشة. الشاشة الخارجية صار لها اهمية افضل فصارت مناسبة اكثر للإستعمالات السريعة كتصفح الإشعارات و الملاحة. بواجهة معتمدة على تصميم البطاقات الشاشة الخارجية اصبحت افضل

دعم 5G

النقطة الأخرى المهمة هنا هي دعم الجهاز للـ5G حيث ان اي جهاز غال الثمن في 2020 يجب ان يحمل هذه الميزة بسبب توسع انتشار الشبكات حول العالم بشكل كبير الآن. الهاتف يدعم الـ5G بفضل معالج Qualcomm Snapdragon 765G الداعم لهذه الشبكات. المعالج يعطي اداء جيد و لكن الأداء ليس ميزة في الجهاز هذه المرة. الـ5G هو الميزة. و كان شيئًا منتظرًا ان يصدر الهاتف بدعم 5G في اي وقت

تصميم المفصلة

هذه المرة عملت الشركة على مفصلة اكثر متانة من العام الماضي. حيث زادت من ربط اجزائها ببعضها البعض بدون فراغات او مساحات قد يتغلل اليها التراب. و بحيث لا تجد الشاشة نفسها ترتفع بشكل كبير عن الهاتف اثناء طيه و اثناء فرده و هذه حركة جيدة جدًا و لكن الفكرة كلها انه من صور الهاتف هناك اجزاء من ميكانيكية التصميم ظاهرة امامك يمكن ان يتغلل اليها التراب. لا أحد يعلم مدى تأثير هذا مع الوقت و لكن لنرى في المستقبل

عيوب Motorola Razr 5G

الأداء في السعر

اداء الهاتف في سعره محبط جدًا. ليس لأن الأداء سئ و لكن لأن الأداء ليس كافيًا في هذه الفئة نهائيًا. لأن الهاتف في سعر 1400 دولار اي انه بسعر هواتف رائدة اخرى منها هاتف سامسونج الرائد القابل للطي Galaxy Z Flip الذي يصدر بمعالج Snapdragon 865 لنسخة 5G منه. و الذي ادائها اقوى من 765G الموجود في هاتف موتورولا. و هاتف سامسونج اصلًا بنفس سعر هاتف موتورولا. فلا تفسير لهذا المعالج بشكل كامل. و لكن الأداء جيد فقط سئ في هذا السعر

البطارية و سرعة الشحن

بطارية الهاتف بسعة 2800mah و هي سعة صغيرة جدًا جدًا جدًا على هاتف غالي في 2020. سعة 2800mah لا تكفي لنصف يوم حتى من الإستعمال. فلماذا تصدرها موتورولا في هاتفها؟. ليست خيارًا جيدًا. لذلك كان من الأفضل ان تصدر الشركة بطارية اكبر بعض الشئ. لنقل 4000mah مثلًأ؟ او حتى تصل الى 3300mah مثل Galaxy Z Flip مثلًا.

هل هاتف Motorola Razr 5G سئ؟

هذه الفقرة قد تجدها في خبر اطلاق الهاتف. و لكن في هذا المقال ففي هذه الفقرة سنناقش هل الهاتف جيد او كان يمكن ان يكون افضل؟ في الواقع الهاتف كان لا يمكن تحسينه عن هذا الشكل. الكاميرات كمثال في مساحات ضيقة جدًا و رفيعة جدًا. و لذلك لا تستطيع الشركة وضع حساسات عملاقة كحساسات الـ108MP او فتخات العدسة الكبيرة جدًا في كاميرات عديدة. كذلك الكاميرا الأمامية نفس النظام

و اكبر معضلة في هذا الهاتف هي البطارية. الهاتف رفيع جدًا و صغير لا تستطيع وضع حجم بطارية اكبر بداخله فالبتالي الأمر صعب نوعًا ما. انظر 2800mah سعة بسيطة جدًا. و لكنها اقصى سعة لهذا الهاتف. المساحة بداخله قد لا تسمح بذلك. لذلك فالهاتف يحتاج لإعادة التفكير في المساحة الداخلية للقطع للحصول على بطارية أكبر قليلًا. فهل هذا هاتف سئ؟ نعم هو هاتف سئ. لكنه هاتف جيد لمحبي التصميم القديم هذا

سعر Motorola Razr 5G

1400 دولار هذا السعر الرسمي عند تحويلها للعملة المصرية فهو بسعر 22 الف جنيه مصري و بسعر 27 الف جنيه مصرية بإضافة 24% ضرائب مفروضة في مصر. الهاتف غال الثمن. بهذا السعر انت لا تحصل على نقطة جيدة غير الشاشات. لا كاميرات لا اداء مناسب للفئة لا بطارية. فقط شاشة. فهذا ليس هاتف المستخدم العادي. هذا هاتف محب الـNostalgia و الهواتف القديمة فقط. فإن كنت تريد هاتفًا بهذا السعر و تريده قابلًا للطي فعندك الـZ Flip أفضل منه.

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