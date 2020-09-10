الإعلان عن Motorola Razr 5G القابل للطي

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تم اصدار Motorola Razr 5G و هو هاتف جديد من موتورولا اعلنت عنه الشركة يوم 9 سبتمبر 2020 كثاني هواتفها القابلة للطي ببعض التحسينات على الجيل السابق من الهاتف. الإصدار الجديد من الهاتف ليس هاتفًا رائدًا ولكنه يبحث تقديم نفس تجربة الجيل الأول في شاشة كبيرة داخلية يتم طيها ليصبح الهاتف اصفر. مع شاشة خارجية للإشعارات و بعض الإستعمالات البسيطة. هل الهاتف الجديد مميز عمومًا؟

مواصفات Motorola Razr 5G

المعالج Qualcomm Snapdragon 765G الشاشة الشاشة الداخلية بحجم 6.2 بوصة من نوع P-OLED Foldable بدقة 876×2142 قابلة للطي الشاشة الخارجية من نوع G-OLED بحجم 2.7 بوصة بدقة 800×600 ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128GB الكاميرا الخلفية وحيدة بدقة 48MP و فتحة عدسة f/1.7 الكاميرا الأمامية وحيدة بدقة 20MP البطارية بسعة 2800mah تدعم الشحن السريع بقدرة 15Watt Advertisements

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الجديد في Motorola Razr 5G

الجديد في الهاتف عن العام الماضي يبدأ بتصميم جديد للمفصلة الخاصة بالهاتف بحيث يقوم بإلغاء ارتفاع الشاشة عن المفصلة اثناء طي الهاتف. مما يجعل الهاتف بدون اي فراغات تقريبًا سواء اعلى او اسفل الشاشة. بهذا الشكل ستتمكن انت كمستخدم من إستعمال الهاتف بخوف اقل من الأتربة التي تدخل تحت الشاشة من ناحية المفصلة حتى لا تتسبب في تضرر الشاشة.

الكاميرات في الهاتف تم تطويرها حيث ان العام الماضي كانت كاميرات الهاتف في مستوى محبط بالنسبة لسعر الجهاز. هذا العام تحسن الأمر قليلًا بتطوير المستشعر الأساسي ليصبح بدقة 48MP بدلًا من 16MP مع اضافة Laser autofocus لتحسين التركيز في الكاميرا مع اضافة حساس ToF لتأثيرات العمق. و الكاميرا الأمامية الداخلية بدلًا من 5MP صارت بدقة 20MP لتحسين الصور بشكل اكبر من هذه الكاميرا. و كانت هذه اكثر نقاط ضعف الهاتف من العام الماضي

كما ان موتورولا اضافت هذه المرة دعم 5G بمعالج جديد هو Qualcomm Snapdragon 765G اقوى معالج في الفئة تحت العليا من شركة Qualcomm و هو معالج داعم للـ5G لذلك فهذا جيد جدًا كان العام الماضي الهاتف بمعالج اضعف و بدون 5G فإضافتهم هذا العام نقطة مهمة جدًا. و كان ينقص هاتف العام الماضي بعض تحسينات الأداء ايضًا. كنت اتمنى استعمال معالج رائد لكنك لا تحصل على كل ما تريد.

سعر Motorola Razr 5G

سعر الهاتف هو 1400 دولار بنفس سعر الهاتف للعام الماضي و بنفس الرأي هذا الهاتف مرتقع السعر فعلًا بتحويل العملة فهذا الهاتف بسعر 22 الف جنيه بإضافة الضرائب المفروضة يمكن ان يصل سعره 27 الف جنيه هذه الأسعار لا تعطيك غير هاتف بمعالج تحت رائد ليس معالجًا رئدًا و ببطارية صغيرة جدًا 2800mah و شاحن بقدرة 15Watt فقط و نحن في 2020. اي ان هذه الارقام ليست مناسبة بشكل كبير لهذا العام

هل Motorola Razr 5G سئ؟

لا و نعم. نعم الهاتف سئ لأنه من ناحية المواصفات فالهاتف لا يحقق اي سبيل للمنافسة بل انه بسعر مرتفع جدًا 1400 دولار مقابل معالج Snapdragon 765G و كاميرا وحيدة و شاشة اقل من FHD+ و بطارية صغيرة للغاية. بطارية مصغرة تقريبًا. كل هذا لأن الشاشة قابلة للطي رغم ان هاتف Z Flip بمفصلة اكثر تعقيدًا و بمواصفات اعلى و بشاشة افضل. فلا يستحق الهاتف سعره بسبب المواصفات. لكن من ناحية الـNostalgia؟ الهاتف جيد لمحبي الهواتف القديمة و هذه التصميمات القديمة. لكن من رأيي فهو لا يستحق سعره المرتفع

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