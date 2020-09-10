إنستغرام “ريلز” يطلق ميزة التسوق .. ويطيح بـ تيك توك

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 سبتمبر 2020 04:17 مساءً - منذ ساعتين

تتيح ميزة “ريلز” إمكانية إضافة الأصوات والتأثيرات إلى مقاطع الفيديو ومشاركتها إما مع دائرة الأصدقاء والمتابعين أو على نطاق أوسع على منصة انستقرام لتظهر في تبويب اكتشف Explore لتكون متاحة لكافة مستخدمي انستقرام .وتم اضافة هذه الميزة للإطاحة بتطبيق تيك توك الصيني الذي يحاربه رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، وذلك في صراعه مع الدولة الصينية واتهامه إليها بمحاولتها التنصت من خلاله.

وتختبر منصة إنستاجرام تصميمات جديدة لإضافة بعض التغييرات على شريط التنقل الخاص بالتطبيق، وذلك في سبيل تعزيز التسوق و (Reels)، وهي الميزة المصممة لمنافسة تيك توك.

وقال آدم موسيري (Adam Mosseri)، رئيس إنستاجرام، عبر حسابه الرسمي على تويتر: إن الشركة بدأت باختبار تصميمات جديدة للتطبيق.

وتشمل التصميمات الجديدة للقائمة الأفقية إضافة علامتي تبويب جديدتين من شأنها إما أن تحل محل الرموز الحالية أو تتم إضافتها إلى الشريط.

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وتسمح إضافة ميزة التسوق إلى الصفحة الرئيسية للمنصة بالتركيز بشكل أكبر على محاولاتها لجذب أعمال البيع بالتجزئة والاستفادة من الصناعة الغنية من المؤثرين على المنصة التي تبيع البضائع والأعمال الفنية وغيرها من المنتجات.

ومع ذلك، فإن التركيز على (Reels) يأتي مع تهديد مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة ومناقشته.

وبالرغم من أنه من المحتمل ألا يتم حظر التطبيق في الولايات المتحدة، إلا أن التطبيق يواجه اضطرابًا بشأن المشتري المحتمل وما قد يعنيه البيع لخوارزمية صفحة “For You” المرغوبة للتطبيق.

وقال متحدث باسم إنستاجرام: إن المنصة ستبدأ باختبار هذه التغييرات في الأسابيع المقبلة على مستوى العالم لعدد صغير من الأشخاص في مجتمعنا.

ووجدت دراسة استقصائية حديثة أجرتها شركة المحتوى (Whistle) أن 87 في المئة من مستخدمي تيك توك قالوا: إن (Reels) هي نفس تيك توك في الأساس.