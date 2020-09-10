واتساب يطرح إصدار جديد لمتصفح الويب بـ”ميزات جديدة”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 سبتمبر 2020 04:17 مساءً - منذ ساعتين

ينتظر مستخدمون تطبيق “واتساب” للتراسل الفوري حول العالم التحديثات الجديدة ،وبهذا الصدد أعلنت إدارة واتساب، عن إصدار عدد من التحديثات المهمة من خلال إصدار جديد لمتصفح الويب، برقم إصدار 2.2035.15 سيحمل العديد من التغييرات المرتقبة.

وبحسب تقرير نشره موقع ”WABetaInfo“ المتخصص في أخبار تحديثات ”واتس أب“، فإن الشركة بصدد إعداد ميزة جديدة اسمها (Add WhatsApp Doodles)، ومن المقرر أن يدعم ”واتساب“ هذه الميزة الموجودة في نسخته الخاصة بالويب ”لضمان أفضل تجربة خالية من الأخطاء.

Advertisements

وقام ”واتساب“ أخيرا بتمكين دعم (Dark Theme) على ”واتساب ويب“ إذ يقوم مهندسوه بإصدار خيار لتغيير السمة تلقائيا من الضوء إلى الظلام (والعكس)، بناء على تفضيلات النظام لديك.

ويعمل التطبيق على دعم خاصية تحكم جديدة تتيح بتخزين أكبر للصور والفيديوهات التي تصل المستخدم يوميا من خلال الدردشة مع الآخرين، وعدم مسح الكثير منها للاستمرار في الاستمتاع بخصائص الدردشة المشهورة في هذا التطبيق.

وستتيح لوحة المعلومات الجديدة معرفة السعة التخزينية المستخدمة حاليا ومقدار السعة التخزينية المجانية، كما ستقوم -أيضا- بتحديد الملفات الكبيرة، ومعرفة مقدار السعة المستخدمة في كل دردشة.

وبحسب الموقع سيتم تدعيم التطبيق بنظام بحث عن ملصقات مرفقة عبر كلمات مفتاحية تحيلك إلى بنك ملصقات هائل يجمع كثيرا من الأنواع.

وأكد الموقع أن التحديثات ستجلب إمكانية تلوين المحادثات حسب ذوق كل مستخدم، ولن يكون بذلك مجبرا على استخدام خلفية جامدة.