أمازون تقرر تحويل مكبر الصوت الذكي “أليكسا” لجهاز مكالمات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 سبتمبر 2020 04:17 مساءً - منذ 3 ساعات

تسعى شركة أمازون إلى زيادة الإقبال على مساعدها الصوتي الذكي “أليكسا” ، ولتحقيق ذلك كشفت الشركة عن مقترح لتطوير “أليكسا” ليصبح جهاز مكالمات‎ .

قررت شركة ”أمازون“ توفير أقصى استفادة من مكبرها الصوتي ”أليكسا“ (Alexa) وذلك بتوفير ميزة هامة ستنقلها لمستوى آخر من الأداء المثالي المنتظر من قبل الأوساط التقنية.

وأعلنت ”أمازون“ أنها ستربط حسابات المستخدمين بحساباتهم على ”أليكسا“ بأرقام هواتفهم، ما يسمح لهم بإجراء واستقبال المكالمات الهاتفية عبر أجهزة ”أليكسا“ الخاصة بهم، في الولايات المتحدة، وذلك من خلال شراكة جديدة مع شركة AT&T للاتصالات.

Advertisements

وتعتبر الخطوة الجديدة من ”أمازون“، استمراراً لميزة اتصال ”أليكسا“، التي ظهرت لأول مرة في عام 2017، وسمحت لأجهزة ”Echo“ بالاتصال بأرقام الهواتف والخطوط الأرضية عبر ”سكايب“ مجانًا من خلال التعاون مع ”مايكروسوفت“ في ذلك الحين.

وبحسب موقع ”ذا فيرج“ التقني، تمنح الخطوة الجديدة من ”أمازون“، مزيداً من العملاء فرصة لاستخدام أجهزة ”Echo“ الخاصة بهم بالطريقة نفسها التي يستخدمون بها هواتفهم العادية من شركة الاتصالات المذكورة.

ويعد المساعد الصوتي أليكسا من أفضل منتجات شركة أمازون اليكسا حيث من خلاله يمكن للمستخدم من تشغيل المقاطع الصوتية والإجابة على الأسئلة وقراءة الأخبار والتحقق من الطقس وضبط المنبه والتحكم المتوافق مع الأجهزة المنزلية الذكية.