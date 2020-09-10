سامسونغ تعيد سلسلة الأجهزة اللوحية “Galaxy Tab Active”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 سبتمبر 2020 04:17 مساءً - منذ ساعتين

بالرغم من أن الإقبال على الأجهزة اللوحية الجديدة لم يعد كالسابق، حيث أصبح الاقبال على الهواتف الذكية بصورة أكبر .

كشفت تقارير تقنية أن شركة ”سامسونغ“ قررت إعادة سلسلة الأجهزة اللوحية المتينة (Galaxy Tab Active) بطراز جديد تم تأكيد حمله اسم (Galaxy Tab Active 3).

وذكر موقع ”سام موبايل“ الموثوق في تسريباته، أن جهاز (Galaxy Tab (Active 3 سيأتي مع معالج Exynos 9810 مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 غيغابايت، وسيعمل بنظام تشغيل Android 10.

وكان آخر لوحي متين، من هذه العينة التي تتحمل مختلف الظروف القاسية، أصدرته ”سامسونغ“ قبل 3 سنوات، وهو (Galaxy Tab Active 2) وجاء مع معالج Exynos 7870 و 3 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وعمل بنظام Android 7.1.

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وبحسب الموقع، تمت الموافقة بالفعل على (Active 3) من قبل مؤسسة (Safety Korea) وأكدت الشهادة بعض التفاصيل، أهمها أن تصنيع الجهاز سيتم في فيتنام، وثانيا سيكون للجهاز تصميم مشابه لجهاز (Active 2) من حيث إنه سيحتوي على 3 أزرار مادية على الإطار السفلي، وسيكون التركيز الرئيس هنا على الصلابة، لذا فإن إدراج الأزرار المادية يعد ميزة إضافية.

وتبلغ السعة المقدرة لوحدة البطارية 4900 مللي أمبير في الساعة ، مقارنة بوحدة Tab Active 2 التي تبلغ 4450 مللي أمبير في الساعة.

وسيكون الجهاز متاحا بنسخ Wi-Fi و LTE وكذلك 5G، ما يعتبر استمرارا لمنتجات سامسونغ التي جاءت بقوة مع 5G حيث أصدرت ما مجموعه 19 طرازا من الأجهزة التي تدعم 5G حتى الآن.

وينتظر أن يكون جهاز (Galaxy Tab Active 3) أول جهاز لوحي متين من ”سامسونغ“ يدعم شبكات الجيل الخامس.