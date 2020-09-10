تكنولوجيا: هواوي تعلن رسمياً عن تحديث واجهة EMUI 11 بمميزات جديدة وتحسينات مرئية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت هواوي اليوم خلال مؤتمرها السنوي للمطوريين عن تحديث واجهة EMUI 11 الذي يرتكز عى نظام تشغيل Android 11، والذي تقدم من خلاله مجموعة من المميزات الجديدة مع تحسينات مرئية في الواجهة.

ينطلق تحديث واجهة EMUI 11 الذي يرتكز على الإصدار الجديد Android 11 اليوم بمجموعة من المميزات الجديدة، يأتي على رأس هذه المميزات النوافذ المتعددة والشاشات المقسمة والتي تأتي في المنتصف لتتيح للمستخدم التعرف على المميزات الجديدة كبديل لموقعها السابق في القوائم.

كما تدعم واجهة EMUI 11 الآن إيماءة مخصصة لجلب القائمة المنزلقة للنوافذ المتعددة الذكية، والتي يمكن تنشيطها في كل تطبيق أو قائمة، كما يمكن فتح نافذة جانبية صغيرة مع التطبيقات المفضلة للمستخدم عن طريق إيماءات السحب والإفلات، ومن ثم سيتاح للمستخدم ميزة تعدد المهام، كما سيتاح للمستخدم ضبط حجم النوافذ وفقاً للتجربة المفضلة للمستخدم.

أيضاً تقدم هواوي واجهة EMUI 11 بتحسينات في خاصية always-on للشاشة، حيث تجلب هواوي خيارات لتخصيص هذه الميزة في التحديث الجديد، حيث تأتي بشكل جديد مع شاشة always-on متحركة أيضاً، ويمكن إختيار صورة من معرض الصور الخاص بالمستخدم، ومن ثم تتحول الصورة إلى لوحة بالألوان.

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كما تم تحسين الرسوم المتحركة عند التنقل بين الشاشات المميزة بمعدل تحديث مرتفع، حيث تتميز الرسوم الآن بحركة إنسيابية سريعة، أيضاً تأتي الشاشات المتعددة 3.0 بشكل منفصل عن واجهة EMUI 11 لتتيح للمستخدم التحكم في ثلاثة من تطبيقات الأندوريد على أجهزة الحاسب عند مزامنة الهاتف مع جهاز حاسب MateBook بتجربة تحاكي تطبيق Your Phone من مايكروسوفت.

يذكر أن تحديث واجهة EMUI 11 يجلب أيضاً بعض التحسينات في تصريحات الوصول، حيث سيعمل شريط الحالة في الجزء السفلي على عرض تصريحات الوصول الخاصة بالتطبيقات أو التي يتم إستخدامها من قبل التطبيقات مثل تصريح الوصول للميكروفون، أو الموقع أو أيضاً الكاميرة.

ومن المقرر أن تأتي واجهة EMUI 11 مثبتة مسبقاً على إصدارات هواوي الجديدة التي تنطلق قريباً، كما يصل التحديث قريباً لمستخدمي هواتف P40، وMate 30.

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