شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطالب تويتر بالتحقيق بعد إعجاب حساب سفيرها بتغريدات إباحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت سفارة الصين فى المملكة المتحدة موقع تويتر لفتح تحقيق بعد أن أبدى الحساب الرسمى لسفيرها إعجابه بمقطع إباحى على المنصة فى وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث أعجب حساب السفير ليو شياومينج على تويتر بالعديد من التغريدات غير المرغوبة، بما فى ذلك مقطع مدته 10 ثوان تم تغريده بواسطة حساب خاص بالبالغين، والعديد من المنشورات التى تنتقد الحزب الشيوعى الصينى، وفقًا لبي بي سي نيوز.

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، تؤكد سفارة الصين في المملكة المتحدة أن التغريدات أعجب بها أحد الهاكرز المحتملين الذين تمكنوا من الوصول إلى حساب السفير.

وقالت سفارة الصين في المملكة المتحدة في بيان يوم الأربعاء: "في الآونة الأخيرة، هاجمت بعض العناصر المناهضة للصين حساب السفير ليو شياو مينج على تويتر بشراسة واستخدمت أساليب حقيرة لخداع الجمهور".

وأبلغت السفارة شركة تويتر بهذا الأمر وحثتها على إجراء تحقيقات شاملة والتعامل مع هذا الأمر بجدية، وتحتفظ السفارة بالحق في اتخاذ المزيد من الإجراءات وتأمل ألا يصدق الجمهور أو ينشر مثل هذه الشائعات".

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وكان تم حظر موقع تويتر في الصين، لكن المسئولين الصينيين بدأوا في استخدام المنصة بشكل أكبر على مدار السنوات القليلة الماضية للتواصل مع الجماهير خارج البلاد.

كما تم إنشاء حساب ليو في أكتوبر، حيث يأتي الاختراق المزعوم في أعقاب خرق حدث في وقت سابق من هذا الصيف، حيث تمكن المتسللون من الوصول إلى حسابات تخص مشاهير مثل إيلون ماسك وجو بايدن.

ولعل في الصين، يتم بشكل روتيني حظر المواد الإباحية والنقد الموجه للحزب الشيوعي الصيني من جانب الرقابة.