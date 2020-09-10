كلاب روبوتية تنضم لعمليات الجيش الأمريكي العسكرية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 سبتمبر 2020 01:17 مساءً - منذ ساعتين

مناورات عسكرية، غير اعتيادية، أجراها الجيش الأمريكي مؤخراً، حيث انضمت فيها كلاب روبوتية، لأول مرة، في تاريخ الجيش الأمريكي، في تجربة تعكس طبيعة الأوضاع التي ستكون عليها الحروب في المستقبل.

وأكدت شبكة ”CNN“ الأمريكية، في تقرير لها، بهذا الشأن، أن التدريبات التي أجريت الأسبوع الماضي، في صحراء ”موهافي“، وهي واحدة من أكبر تجارب الجيش الأمريكي عالية التقنية على الإطلاق، لم تكن مجرد فيلم.

وكشف التقرير، أنه أثناء التحليق في مهبط طائرات يحتمل أن يكون معادياً، على متن طائرة تابعة لسلاح الجو (C130) ، تم إرسال الكلاب الآلية خارج الطائرة لاستكشاف التهديدات قبل أن يتعرض البشر الموجودون في المكان لها.

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وهذه الكلاب ليست سوى وصلة واحدة في ما يسميه الجيش الأميركي نظام إدارة المعركة المتقدمة (ABMS). وهي تستخدم الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات السريعة للكشف عن التهديدات التي تهدد المصالح العسكرية الأميركية ومواجهة هذه التهديدات والهجمات المحتملة بالصواريخ أو غيرها من الوسائل.

وشملت المناورات الأخيرة، التي امتدت من 31 اب إلى 3 ايلول، كل فرع من فروع الجيش الأميركي، بما في ذلك خفر السواحل، واستخدمت 30 موقعاً في جميع أنحاء البلاد.

وتسمى الكلاب ”فيجين 60 UGVs“، أو ”المركبات غير المأهولة الأرضية المستقلة“ من قبل شركة ”Ghost Robotics“ الواقعة في فيلادلفيا الأمريكية.

والكلاب قادرة على العمل عبر كافة أنواع التضاريس، وفي جميع الظروف البيئية، وهي قابلة للتكيف وحمل مجموعة من أجهزة الاستشعار وأجهزة الراديو.