1000 دولار من Tile مقابل الغرض المفقود

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 سبتمبر 2020 01:17 مساءً - خطة اشتراك مميزة جديدة تقدمها Tile، الشركة التي تصنع أجهزة تعقب لمراقبة أغراضك، تبدأ هذا الخريف تسمى (Premium Protect)، بحيث تسمح الخطة الجديدة للأشخاص بالمطالبة بأموال مقابل الاغراض المفقودة.

وتبلغ تكلفة الخطة 99.99 دولارًا سنويًا، وتشمل جميع الامتيازات الخاصة باشتراكها المتميز، من ضمنها بدائل مجانية للبطارية وسجل المواقع لمدة 30 يومًا، بالإضافة إلى سداد مبلغ يصل إلى 1000 دولار مقابل العنصر المفقود.

ولا تزال (Premium)، الخطة الأصلية، متاحة بسعر 29.99 دولارًا سنويًا أو 2.99 دولارًا شهريًا.

ويمكن لأعضاء (Premium Protect) تسجيل معظم الاغراض لتأهيلها للتعويض، وتعمل (Tile) مع شركة تسمى (Cover Genius) لمتابعة طلبات العناصر المفقودة والموافقة عليها.

وتقوم الشركة بإدراج بعض الإعفاءات، مثل التحف والأوراق التجارية والطائرات بدون طيار والحيوانات الأليفة والوصفات الطبية والأدوية بدون وصفة طبية والأسلحة النارية، من بين أمور أخرى.

ويتعين عليك من أجل تسجيل العنصر تحميل صورته وتسميته، وإذا تعذر على (Tile) العثور على العنصر في غضون سبعة أيام، يمكنك بعد ذلك البدء بتقديم مطالبة.

وفي هذه المرحلة، ستتحقق (Tile) من أن هذا العضو قد اشترك في الخدمة لمدة 30 يومًا على الأقل ولديه أيضًا بطارية عاملة في جهاز التعقب الخاص به.

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وقد يستغرق الأمر ما بين ثلاثة وخمسة أيام حتى تتم الموافقة على الطلب واستلام المال.

ومن خلال هذه الخطة، تحاول (Tile) بوضوح الإشارة إلى إيمانها بموثوقية شبكتها، التي لا تُبنى فقط على أجهزة التعقب المادية التي يلصقها الأشخاص بعناصرهم، بل إنها تتضمن أيضًا أجهزة مزودة بدعم (Tile) مدمج مباشرةً.

وأعلنت الشركة سابقًا عن شراكات مع (Bose) و (Anker) و (Sennheiser) للدعم المدمج، وبينما سيطرت (Tile) في الغالب على مساحة تعقب البلوتوث، ترددت شائعات عن أن شركة آبل تحاول دخول هذه السوق منذ أشهر، ربما باستخدام جهاز تعقب (AirTag) الخاص بها.

ويمكن أن تساعد خطة تأمين (Tile) في تميزها عند مقارنتها بأي شيء تطلقه آبل لاحقًا، إذا حدث ذلك.

وبدلاً من استخدام البلوتوث، فمن المفترض أن تستخدم (AirTags) من آبل مستشعر (U1 Ultra Wideband) المستخدم في أحدث أجهزة آيفون، ومن المحتمل أيضًا في الجيل التالي من أجهزة آيفون، ويمكن أن تؤدي هذه التقنية إلى تحسين النطاق وتتبع أكثر دقة للموقع من أجهزة تعقب البلوتوث العادية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة (Tile)، سي جيه بروبر (CJ Prober): سيتم تطبيق تعويض العناصر بالتساوي على المنتجات التي تضع (Tile) عليها، بالإضافة إلى المنتجات التي تحتوي على (Tile) بشكل مدمج.

وأضاف بروبر، عندما سئل عن علامات (AirTags) من آبل “منتجنا للجميع، ولا نجبر عملاؤنا على اختيار منصة واحدة، بل يتمتعون بمنتجنا عبر جميع الأنظمة، ونحن نعمل مع أندرويد وآبل والمنصات الأخرى التي يستخدمها الأشخاص ويريدون استخدامها للمساعدة في العثور على الأشياء المفقودة، ونحن نرحب بالمنافسة، طالما أنها على مستوى متكافئ”.