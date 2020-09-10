تكنولوجيا: هواوي تعلن عن خططها لإطلاق HarmonyOS 2.0 للهواتف الذكية في 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الصيني رسمياً اليوم عن خططها لإطلاق أول الهواتف الذكية بنظام تشغيل الشركة الخاص HarmonyOS 2.0 خلال العام المقبل 2021.

قدمت شركة هواوي نظام تشغيل HarmonyOS للمرة الأولى منذ عام تقريباً، واليوم أكد Richard Yu الرئيس التنفيذي للشركة رسمياً على خطط الشركة للتوسع العام المقبل بنظام التشغيل ليشمل الهواتف الذكية وأجهزة أخرى، حيث جاءت الإعلان خلال مؤتمر الشركة السنوي للمطوريين.

ولقد أوضح Richard Yu مميزات نظام تشغيل HarmonyOS الذي يرتكز من البداية على الوظائف الرئيسية للأنظمة المختلفة، لدعم أجهزة التلفاز، وأجهزة الحاسب، إلى جانب الهواتف الذكية والساعات من بين مجموعة واسعة من الأجهزة.

أيضاً أكد Richard Yu على أن أول الهواتف الذكية المميزة بنظام تشغيل HarmonyOS ستنطلق رسمياً خلال العام المقبل 2021، إلا أن هواوي لم تكشف عن موعد محدد لإطلاق هذا الإصدار، بينما تشير التوقعات إلى أنه سيقتصر في البداية على السوق الصيني.

Advertisements

من جانب أخر أعلنت هواوي عن دفع تحديث واجهة HarmonyOS 2.0 لأجهزة التلفاز الذكية، والساعات الذكية ووحدات الرأس الخاصة بالسيارات بدءاً من غداً، بينما ستتوفر الواجهة البرمجية الخاصة بالهواتف الذكية بدءاً من شهر ديسمبر.

كما كشفت هواوي عن مشروع OpenHarmony وهو مصدر مفتوح لنظام HarmonyOS والذي يحاكي المصدر المفتوح الخاص بمنصة الأندوريد، والذي سيتاح للمطوريين قريباً، كما يدعم الأجهزة التي تأتي بذاكرة عشوائية منخفضة جداً تصل 128 كيلوبايت.

ويرتكز نظام تشغيل HarmonyOS على دعم الأجهزة المميزة بالشاشات المتعددة بمجموعة من المهام وبتجربة سلسلة، كما تؤكد هواوي على معايير الأمان والحماية المقدمة في نظام التشغيل، مع تقنية الذكاء الإصطناعي المحسنة التي تدعم إدراك الصوت بكفاءة أعلى، وأيضاً دعم نقل البيانات بآداء سريع عبر الأجهزة.

يذكر أن هواوي كشفت عن دعم HMS Core 5.0 لعدد 12000 واجهة برمجية للتطبيقات الآن، والتي تعمل على تغطية 7 فئات مختلفة، كما يصل عدد التطبيقات الآن في متجر هواوي إلى 96000 تطبيق، مع دعم 1.8 مليون مطور.

المصدر

اعلان





