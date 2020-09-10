تكنولوجيا: هواوي قد تتعرض قريباً لخسارة موردي شاشات الهواتف الذكية LG وسامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة هواوي لخسارة جديدة نتيجة لإستمرار تصاعد حدة القيود الأمريكية، حيث أكدت أحدث التقارير على أن الشركة ستتعرض قريباً لخسارة موردي الشاشات سامسونج وLG.

تتوالى العقبات التي تواجه العملاق الصيني بدءاً من يوم 15 من سبتمبر، حيث سيبدأ موردي الشاشات في تقليص الإمدادات المقدمة لشركة هواوي، كما تبدأ TSMC في قطع الإمدادات الخاصة بتكوينات الشرائح عن العملاق الصيني أيضاً.

ولقد جاءت التفاصيل الجديدة اليوم في تقرير نشر عبر شبكة رويترز، حيث أشار التقرير إلى إمكانية توقف كلاً من Samsung Display وLG Display عن توريد شحنات جديدة من شاشات الهواتف الذكية لشركة هواوي، وذلك نتيجة للقيود الأمريكية المستمرة.

كما تأثرت في البداية طلبات توريد الرقاقات المستخدمة لدعم الشاشات الخاصة بالهواتف الذكية بالعقوبات الأمريكية، وهو السبب الذي يدفع الشركات لإيقاف الشحن لشركة هواوي.

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وتعد كلاً من سامسونج وLG الشركات الرئيسية في توريد الشاشات لشركة هواوي، رغم أن شركة Chosun Biz قد أكدت على أن حصة هواوي لا تشكل نسبة كبيرة من شحنات هذه الشركات.

من جانب أخر تعتمد شركة هواوي على إمدادات شركة BOE لدعم سلسلة هواتف Huawei Mate 40 المرتقبة بالشاشات، إلا أن هاتف Mate 40 Pro بشكل خاص يعتمد على الشاشات التي تقدم من LG، وسامسونج وأيضاً BOE.

يذكر أن التقرير يؤكد أيضاً على أن شركة هواوي ستجد بدائل لكلٍ من سامسونج وLG في السوق المحلي، حيث يمكن لشركة BOE أن تعمل على زيادة الإنتاج، كما تعمل شركات CSOT وVisionox على إنتاج شاشات OLED أيضاً.

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