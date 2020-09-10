تكنولوجيا: الإصدار الخاص من هاتف Galaxy Z Fold2 Thom Browne يسجل 230000 طلب للحجز في كوريا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير التي جاءت من كوريا الجنوبية اليوم على أن الإصدار الخاص Galaxy Z Fold2 Thom Browne إستطاع أن يحقق طلبات تسجيل تصل إلى 230000 وحدة في سوق كوريا الجنوبية.

قدمت العملاق الكوري خلال الفترة الماضية إصدارها الجديد من الهواتف القابلة للطي Galaxy Z Fold2 بسعر 2000 دولار تقريباً، ولقد أكدت التقارير التي وردت من كوريا الجنوبية حتى الآن على إرتفاع الطلب على الهاتف بشكل ملحوظ.

ولقد جاء الإصدار الخاص من الهاتف Galaxy Z Fold2 Thom Browne بسعر أعلى يبدأ من 3300 دولار، إلا أن هذا المستوى المرتفع في التسعير لم يمنع المستخدمين في سوق كوريا الجنوبية من التسجيل لطلب الحجز المسبق لهذا الإصدار، حيث وصلت طلبات التسجيل للحجز إلى 230000 مستخدم.

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وتقدم سامسونج الإصدار المحدود من هاتف Galaxy Z Fold2 Thom Browne مع سماعة Galaxy Buds Live اللاسلكية، وساعة Galaxy Watch3 وحافظة حصرية بثيم Thom Browne.

من جانب أخر تخطط سامسونج لإنتاج 5000 وحدة فقط من الإصدار المحدود Galaxy Z Fold2 Thom Browne، كما حددت العملاق الكوري 1000 وحدة فقط لسوق كوريا الجنوبية، لذا سيقدم الهاتف لأقل من نصف طلبات الحجز التي تقدم بها المستخدمين في سوق كوريا الجنوبية عند بدء البيع في 25 من سبتمبر.

وتشير التوقعات إلى أن سامسونج تستعد لدفع 500000 وحدة من هاتف Galaxy Z Fold2 في الأسواق قبل نهاية هذا العام، أيضاً قد يرتفع إنتاج سامسونج مع إرتفاع الطلب على الهاتف إلى 800000 وحدة، لذا نترقب آداء هاتف Galaxy Z Fold2 عند بدء الشحن ووصول الهاتف للأسواق.

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