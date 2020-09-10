شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تتراجع ناسا عن شراء مقعد فى المركبة الروسية "سويوز"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت مؤسسة "روس كوسموس" أن تكون ناسا قد تخلّت عن شراء مقعد لأحد روادها فى مركبة "سويوز" الروسية، التى ستطلق للمحطة الفضائية الدولية فى ربيع 2021، وكان مصدر فى قطاع الصواريخ والفضاء الروسى قد صرح فى شهر أغسطس الماضى لوكالة نوفوستى الروسية للأنباء، أن المركبة الفضائية "سويوز إم إس-18" التى ستطلق فى أبريل 2021 ستحمل لأول مرة فى تاريخ المحطة الفضائية الدولية ثلاثة رواد فضاء روس، ولكن لم يصدر أى شيء يؤكد هذا الأمر.

إلا أن حساب "روس كوسموس" على موقع "تويتر" أكد أن المباحثات لا تزال جارية بشأن حجز مقعد لأحد رواد الفضاء الأمريكيين فى المركبة الروسية التى ستطلق فى خريف 2020، وآخر فى المركبة التى ستطلق فى ربيع 2021، وسوف تبحث قريباً تشكيل الطاقم الذى سيكون دوليا.

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يذكر أن وكالة الفضاء الأمريكية قررت سابقا إرسال رائدى فضاء إلى المحطة الفضائية الدولية بواسطة المركبات الفضائية الروسية: فى أكتوبر 2020 وفى أبريل 2021. من أجل ضمان وجود رائد فضاء أمريكى فى المحطة الفضائية الدولية لغاية أكتوبر عام 2021 فى حال تأخر إطلاق المركبات الفضائية الأمريكية المأهولة الجديدة.

ووفقا لبيانات ناسا، منذ عام 2006 اشترت الولايات المتحدة من روسيا 72 مقعدا فى مركبات "سويوز" الفضائية مقابل أكثر من 4 مليارات دولار، لنقل رواد الفضاء الأمريكيين والأوروبيين والكنديين واليابانيين إلى المحطة الفضائية الدولية وأعادتهم إلى الأرض.

تجدر الإشارة إلى أن المركبة الفضائية الأمريكية المأهولة Crew Dragon عادت إلى الأرض فى نهاية شهر أغسطس بنجاح بعد رحلة تجريبية إلى المحطة الفضائية الدولية.