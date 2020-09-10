شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بكين تنشىء بورصة دولية للملكية الفكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت سلطات العاصمة الصينية (بكين) إطلاق بورصة للملكية الفكرية، وذلك في ختام معرض الصين الدولى لتجارة الخدمات 2020، وقال نائب عمدة بكين وانج هونج - في تصريح اليوم الخميس - "ستنشيء بورصة بكين للملكية الفكرية منصة دولية لتداول الملكية الفكرية وستؤسس آلية تعاون مع المنظمات الوطنية للملكية الفكرية، وستتم حماية إنجازات الملكية الفكرية الأصلية". وأضاف هونج أن بورصة بكين للملكية الفكرية، التي تديرها بورصة أسهم التكنولوجيا الصينية (تشاينا تكنولوجي إكستشينج)، ستستفيد من سياسات العاصمة ومواردها وموقعها الرئيسي لتصبح مركزا مهما لسوق المعاملات الدولية في مجال الملكية الفكرية عبر الحدود.

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