شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علامات تكشف تلف هاتفك الذكى.. خلى بالك من خطوط الشاشة والبطارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفا أولجا تيموفيفا، مديرة فى إحدى شركات تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، عن العلامات التى تدل على "موت" الهاتف الذكى فى وقت قريب، مشيرة إلى أن أهمها ظهور خطوط على الشاشة والتحميل الطويل للتطبيقات، وقالت، "تعد البطارية المنتفخة والسخونة القوية للهاتف الذكى من أولى العلامات التى تدل على أنه سيتوقف عن العمل قريبًا".

وأشارت إلى أنه فى الحالتين الأوليين من الأفضل أخذ الجهاز إلى مركز تصليح على الفور، محذرة من إمكانية اشتعال البطارية.

وذكرت أنه من العلامات الأخرى على توقف الهاتف الذكى عن العمل قريبا ظهور خطوط على الشاشة وتحميل طويل للتطبيقات، يمكن التخلص من هذه المشكلة عن طريق إعادة ضبط الإعدادات وإعادتها كما كانت فى المصنع.

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وقالت توموفيفا، "إذا ظهرت خطوط على الشاشة فأنت بحاجة إلى تغيير الشاشة، ولكن من الأسهل، وفى بعض الحالات حتى الأرخص، بيع مثل هذا الجهاز لقطع الغيار وشراء جهاز جديد".

ويشير إعادة تشغيل الجهاز غير المتوقعة إلى أن الوقت قد حان لتغيير الهاتف الذكي، كما قالت الخبيرة إن هذا يشير إلى عطل فى النظام يكاد يكون من المستحيل إصلاحه، بالإضافة إلى ذلك، فى الغالب سيكون إصلاح الجهاز مستحيلا إذا توقفت شاشته عن الاستجابة للمس.