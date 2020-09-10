تكنولوجيا: Lucid Motors تكشف النقاب عن سيارتها الكهربائية الأولى Lucid Air

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Lucid Motors عن سيارتها الكهربائية الأولى Lucid Air، التي تدعم قطع مسافة 517 ميل، وتنطلق من 0 إلى 60 ميل في الساعة خلال 2.5 ثانية، على أن تنطلق السيارة الكهربائية بسعر 80 ألف دولار.

عقدت شركة Lucid Motors مؤتمر إفتراضي للإعلان عن سيارة Lucid Air التي تنطلق بقدرة على قطع مسافة ربع ميل في أقل من 10 ثواني.

عرفت شركة Lucid Motors بتصنيع البطاريات عالية الآداء التي تقدم للسيارات في سباقات Formula E، ولقد تغيرت العلامة التجارية للشركة من Atieva إلى Lucid Motors خلال عام 2016، واليوم تنطلق للمنافسة في سوق السيارات الكهربائية بإصدارها الأول Lucid Air.

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ومن المتوقع أن تنافس سيارة Lucid Air الفاخرة إصدارات شركة Tesla من السيارات الكهربائية، حيث تتفوق سيارة Lucid Air على سيارات S في مجموعة من المميزات من بينها المدى الذي تصل إليه السيارة، التسارع وأيضاً وقت الشحن.

وتتميز سيارة Lucid Air بمجموعة بالمواصفات التالية:

حزمة بطارية بقدرة 113 kWh

تصل إلى نطاق 517 ميل

تدعم قطع مسافة 20 ميل بعد شحن لفترة دقيقة واحدة عبر شاحن DC سريع

يصل الشحن إلى نسبة 60% بعد شحن لفترة 20 دقيقة

قوة 1080 حصان

تدعم الإنطلاق من 0 إلى 60 ميل في الساعة خلال 2.5 ثانية

تدعم قطع ربع ميل خلال 9.9 ثانية

تأتي بسعر يبدأ من 80 ألف دولار إلى 169000 دولار وفقاً للتكونيات الداخلية للسيارة.

صندوق أمامي بسعة تخزين 280 لتر

نظام متطور للقيادة الذاتية مع 32 مستشعر، وكاميرات، ورادار، ومستشعر بالموجات الفوق صوتية، ومستشعر LIDAR.

تأتي بميزة دعم مساعد Alexa الرقمي من أمازون للرد على المكالمات، والتحكم في التنقل بالسيارة، وتغيير محطات الراديو، وأيضاً الإقتران بجهاز Echo في المنزل الذكي.

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