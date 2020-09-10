شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تفعل ميزة جوجل الجديدة المستوحاة من تروكولر × 4 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت Google مؤخرًا ميزة معرف المتصل الجديدة لتحذير مستخدمى نظام أندرويد من المكالمات المزعجة ومكالمات التسويق عبر الهاتف، إذ وصلت الميزة حاليًا إلى 5 دول فقط حول العالم، وطرحت الشركة الميزة التى تسمى المكالمات المؤكدة على تطبيق الهاتف الخاص بها، والتى لا تهدف فقط إلى جعل مستخدمى أندرويد يثقون فى المكالمات الواردة من متصلين غير معروفين، ولكن أيضًا زيادة معدلات الرد على المكالمات من خلال التحقق من الشركات التى ترغب فى الاتصال بالمستخدمين.

وتعد هذه الميزة الجديدة من Google لمستخدمى Android مستوحاة من تطبيق Truecaller الذى يساعد المستخدمين أيضًا على تحديد المتصلين غير المعروفين.

لكن هناك بعض المتطلبات المسبقة لتفعيل هذه الميزة والتى يجب الاهتمام بها، وهى ضرورة الحصول على أحدث إصدار من تطبيق Google Phone واتصال الإنترنت النشط، وفيما يلى خطوات لتمكين ميزة المتصل الذى تم التحقق منه فى تطبيق، وإليك كيفية تمكين أو تعطيل الميزة من داخل التطبيق نفسه:

1. افتح تطبيق Google Phone على هاتفك الذكي.

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2. اضغط على زر المزيد وتوجه إلى الإعدادات.

3. من هناك اضغط فوق Caller ID وخيار البريد العشوائي.

4. قم بتشغيل أو إيقاف تشغيل خيار المتصل الذى تم التحقق منه.

يجب الملاحظة أن تطبيق الهاتف لن يعرض معلومات المكالمات التى تم التحقق منها إذا تم إيقاف تشغيل ميزة "المكالمات التى تم التحقق منها، أو إذا لم تضف رقم هاتفك إلى حسابك على جوجل.