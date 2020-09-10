شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. طريقة حذف كافة بيانات هاتفك الأندرويد قبل بيعه أو الاستبدال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت على وشك شراء هاتف جديد، وتريد أن تبيع هاتفك الاندرويد القديم، أو التخلي عنه لصديق، فأنت بحاجة لحذف جميع بياناتك أولاً عن طريق إعادة ضبطه على وضع المصنع، حتى تتأكد أن هذه البيانات لا يمكن إعادتها مرة أخرى بأى طريقة، ونرصد لك هنا عددا من الخطوات التي يقدمها "the verge" في هذا الشأن.

تأكد أولاً من نقل جميع بياناتك إلى هاتفك الجديد أو نسخها احتياطيًا أو كليهما، فبمجرد إعادة تعيين هاتفك القديم، لن يكون هناك عودة.

• اذهب للاعدادات.

• حدد النظام> خيارات متقدمة> خيارات إعادة التعيين.

• سيتم تقديمك مع ثلاثة خيارات، يفيد أحيانًا إعادة تعيين Wi-Fi والجوال والبلوتوث، إذا كنت تواجه مشكلة في الاتصال.

سيؤدي خيار "إعادة تعيين تفضيلات التطبيق" إلى استعادة جميع الإعدادات الافتراضية للتطبيق والإشعارات، من بين أشياء أخرى.

لن يؤدي أي منهما إلى حذف البيانات الموجودة على هاتفك، وهذه هي وظيفة الخيار الثالث ، "محو جميع البيانات (إعادة ضبط المصنع)"، وهذا هو الخيار الذي ستختاره.

• ستصلك شاشة تحذير تذكرك بأنه سيتم محو بياناتك، بالإضافة إلى جميع الحسابات التي سجلت الدخول إليها حاليًا، حدد "إعادة تعيين الهاتف".

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• إذا كان لديك رقم تعريف شخصي أو إعداد أمان آخر، فسيُطلب منك إدخاله.

• ستظهر لك شاشة أخرى تسألك عما إذا كنت متأكدًا من أن هذا هو ما تريد القيام به، وهل أنت واثق؟ ثم اضغط على زر "محو كل شيء".

تستغرق العملية عادة دقيقتين أو ثلاث دقائق فقط، وستتم إعادة تشغيل هاتفك وسيبدأ بالأسئلة الافتتاحية المعتادة، مثل اللغة والحساب والشبكة وما إلى ذلك.

هناك أشياء قليلة يجب أن تكون على دراية بها:

قد تتم مطالبتك بكلمة مرور حساب الهاتف، قبل أن تتمكن من إعادة التعيين، بشرط أن تكون قد أنشأت واحدة وأضفتها إلى الهاتف.

هناك دليل على أن بعض البيانات قد تظل على الهاتف حتى بعد إعادة تعيينه، لذلك لمزيد من الحذر، يمكنك تشفير الهاتف قبل إعادة ضبطه:

• انتقل إلى الإعدادات> الأمان> خيارات متقدمة> التشفير وبيانات الاعتماد وحدد "تشفير الهاتف".

• ارجع إلى الإعدادات وابدأ عملية إعادة الضبط.