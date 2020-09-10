تكنولوجيا: 4 رواد فضاء هنود يتدربون فى روسيا على رحلات الفضاء

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شمل برنامج التدريب مجموعة واسعة من المهارات اللازمة لرحلات الفضاء، وفقًا لبيان روسكوزموس، بما في ذلك تعلم اللغة الروسية ودراسة كل جانب من جوانب مركبة سويوز.
وأكمل رواد الفضاء الهنود أيضًا مجموعة متنوعة من عمليات المحاكاة التي تحاكي الطرق المختلفة التي يمكن لرواد الفضاء من خلالها العودة إلى الأرض، بما في ذلك الهبوط في مناطق الغابات أو المستنقعات، وتناثر المسطحات المائية.
خضع متدربو رواد الفضاء الهنود أيضًا لمحاكاة لانعدام الوزن على المدى القصير، وتمرنوا من موقع هبوط في طائرة هليكوبتر، ولا يزال من المقرر أن يأتي تدريب رواد الفضاء الهنود إلى محاكاة المقر المركزي لقوى G والمهام في غرفة الضغط، فكل منها سيعلم أجسادهم ما يمكن توقعه من رحلات الفضاء.
تواصل الهند المضي قدمًا في برنامج رحلات الفضاء البشرية على الرغم من قيود الميزانية، وحتى الآن، سافر اثنان من رواد الفضاء الهنود إلى الفضاء، ولكن فقط على متن كبسولة سويوز الروسية ومكوك الفضاء الأمريكية، وليس على متن مركبة هندية، وهو شرط في برنامج جاجانيا.
وقعت روسيا والهند عقدًا للتدريب الذي يكمله رواد الفضاء الأربعة حاليًا في يونيو 2019، وستنقل أول مهمة مأهولة من Gaganyaan ما يصل إلى ثلاثة رواد فضاء في مهمة تستغرق سبعة أيام.
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