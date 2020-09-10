شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين الحروف الموجودة على البروسيسور لو ناوى تشترى جديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عند شراء أى جهاز كمبيوتر خاصة تلك التى تعمل بمعالجات إنتل، قد يجد المستخدم مجموعة من الأرقام والحروف التى تعبر عن خصائص هذا المعالج بحد ذاته، وبالنسبة إلى الأرقام فهى على الأرجح تمثل جيل المعالج، لكن ماذا عن الحروف مثل U وK وH وM، وفيما يلى نعرض معانى حروف معالجات إنتل وما الذى تشير إليه كما يلى:

- حرف K:

يشير ذلك إلى أن هذا المعالج قابل لكسر السرعة - Overclocking بصورة قانونية، بمعنى أن الشركة قد صممته بهدف أن يكون قادرًا على العمل تحت ترددات أعلى من التردد الافتراضى حسب رغبة المستخدم.

- حرف U

يشير إلى Urtla-low power أى أنها معالجات موفرة للطاقة بشكل كبير لكن هذا على حساب الأداء، حيث يكون أدائها بين منخفض ومتوسط وذلك يعود غالبًا إلى كونها تحتوى على نواتين فقط، وهى معالجات منتشرة جدًا فى الحواسيب المحمولة التى تعتمد على البطارية.

- حرف Y

تصنف على أنها الأسوأ من ناحية الأداء والأفضل من ناحية توفير الطاقة، حيث تصممها شركة Intel بهدف أن تقدم أقل مستوى مطلوب من الأداء وتستهلك أقل قدر ممكن من الطاقة لدرجة تصل إلى 5 واط فقط، لهذا السبب تستعين بها الشركات المصنعة للحواسيب المحمولة ذات التكلفة الرخيصة.

- حرف X

تكون هذه المعالجات فائقة القوة والسرعة بمستوى غير مسبوق فى أى معالج آخر، وهذا يفسر سبب وجود هذا الحرف فى معالجات i7 و i9 فقط من إنتل، كما أنه يكون قابل لكسر السرعة مثل المعالجات التى تحمل حرف K فى اسمها.

Advertisements

- حرف H

هى فى الغالب معالجات موجهة للحواسيب المحمولة المصممة للألعاب، حيث أن حرف H هنا لا يشير إلى أداء المعالج نفسه وإنما يعود على كارت الشاشة المدمج فى المعالج والذى يكون بأداء عالى.

- حرفى HK

لا تختلف المعالجات التى تحمل حرفى HK فى اسمها عن معالجات حرف H كثيرًا، فهى موجهة كذلك للحواسيب المحمولة فقط وتحتوى على كارت شاشة مدمج بأداء عالى وموفرة للطاقة إلى حد ما، لكن الاختلاف الوحيد يكمن فى قابلية كسر السرعة، حيث تكون هذه المعالجات Unlocked وبالتالى يمكنك رفع التردد بشكل قانونى وآمن.

- حرفى HQ

لا تختلف كثيرًا هى الأخرى عن معالجات حرف الـ H فهى موجهة للحواسيب المحمولة المخصصة للألعاب بالدرجة الأولى وتحتوى على معالج رسوميات بأداء عالى، لكن الاختلاف الذى يعنيه حرف Q هو أن هذه المعالجات تحتوى على 4 أنوية بدلًا من 2 فقط.

- حرف T

تُستخدم المعالجات التى تحمل حرف T بشكل أكبر فى حواسيب "الكل فى واحد" المكتبية، حيث تكون هذه الأجهزة مزودة بأنظمة تبريد ضعيفة إلى حدًا ما مقارنة بالحواسيب المكتبية العادية.

- حرف F

تأتى المعالجات التى تحمل حرف F ضمن اسمها مواصفات مشابهة للمعالجات العادية أو الخام، لكن عنصر الاختلاف الوحيد هنا أنها لا تحتوى على كارت شاشة مدمج، ولذلك يتطلب استخدامها وجود كارت شاشة خارجى من إنفيديا أو AMD.

- حرف M

موجهة بشكل خاص إلى أى جهاز محمول، سواء Urtlabooks أو Notepads أو Laptop أو الحواسيب اللوحية الهجينة، فهى معالجات مدمجة فى اللوحة الأم وتقدم أداء منخفض ولا تستهلك الكثير من طاقة البطارية.