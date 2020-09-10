18 رائد أعمال ينضمون إلى قائمة “فوربس لأغنى 400 أميركي”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - منذ ساعتين

انضم 18 رائد أعمال جديد إلى قائمة “فوربس” لـ “أغنى 400 أميركي” لعام 2020، حيث حققوا أرباحاً هائلة من قطاع التكنولوجيا، وعبر شركات توفّر خدمات عن بُعد، رغم التأثيرات السلبية لانتشار فيروس كورونا، بحسب رويترز.

تبدأ ثروات الرواد الجدد بـ 2.1 مليار دولار على الأقل، وهو الحد الأدنى المطلوب لدخول القائمة، وجمعوا ثرواتهم من شركات المؤتمرات عبر الفيديو، والأسهم الخاصة، والشاحنات الكهربائية، إضافة إلى اختبارات فيروس كورونا.

وارتفعت ثروة مؤسس شركة نيكولا لصناعة الشاحنات الكهربائية، تريفور ميلتون إلى 3.3 مليار دولار.

Advertisements

كما نجح بعض روّاد الأعمال بالانضمام إلى قائمة “فوربس” رغم أنّ أعمالهم تتركز في قطاع المطاعم والحانات، كالملياردير شيلدون لافين، الذي نجح في دخول القائمة بثروة وصلت إلى 3 مليارات دولار.

من جهته، جمع الرئيس التنفيذي لشركة Fortinet، كين شي، ثروة بلغت 3.3 مليار دولار من قطاع التكنولوجيا. كما انضم مؤسس Square، جيم مكيلفي، إلى قائمة فوربس بثروة صافية بلغت 2.2 مليار دولار.

ودخل الملياردير إريك يوان إلى قائمة “فوربس” من أوسع أبوابها، بثروةٍ وصلت إلى 11 مليار دولار أميركي من شركته “Zoom” لمؤتمرات الفيديو، والتي زاد أعمالها خلال فترة الحجر المنزلي. وارتفع سهم Zoom بنحو 300 في المئة منذ طرحه للاكتتاب العام في نيسان 2019. وارتفعت الإيرادات بنسبة 96 في المئة إلى 146 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2020، نتيجة ارتفاع الطلب أثناء وباء كورونا. ويمتلك يوان نحو 16 في المئة من الشركة المدرجة في بورصة ناسداك.