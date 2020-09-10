تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف موتورولا Motorola Razr 5G بالتصميم الصدفي القابل للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة موتورولا رسمياً الآن عن إصدارها الجديد من الهواتف القابلة للطي Motorola Razr 5G الذي يأتي بالتصميم الصدفي، ويدعم الإتصال بشبكات 5G.

تقدم موتورولا الإصدار الجديد من الهواتف القابلة للطي بتصميم صدفي بعنوان Motorola Razr 5G، والذي يأتي بملامح تصميم الإصدار الأصلي، مع شاشة pOLED مرنة بحجم 6.2 إنش، ودقة عرض 2142 في 876 بيكسل وكثافة عرض 373 بيكسل لكل إنش، وأبعاد 21:9، كما تأتي الشاشة بنتوء للكاميرة الأمامية التي تتميز بدقة 20 ميجا بيكسل، وفتحة عدسات f/2.2.

أيضاً يتميز هاتف Motorola Razr 5G بقياسات 90.8 في 72.6 في 16مم، كما تجلب موتورولا ترقية لإعدادات الكاميرة الخلفية للهاتف، مع مستشعر بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.7 مع OIS وفلاش LED، ويأتي إلى أسفل شاشة gOLED خارجية بحجم 2.7 إنش وبدقة 800 في 600 بيكسل، وكثافة عرض 370 بيكسل لكل إنش.

ويدعم الهاتف تشغيل مزيد من التطبيقات على الشاشة الخارجية، ويأتي من بين هذه التطبيقات تطبيق الكاميرة، وتطبيق الرسائل، وGoogle Keep، والآلة الحاسبة، و Google News، وGoogle Home وأيضاً تطبيق اليوتيوب، كما تدعم الشاشة ميزة التنقل بالإيماءات.

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كما يضم هاتف Motorola Razr 5G رقاقة معالج Snapdragon 765G، وهي من بين التغييرات الرئيسية المقدمة في هذا الإصدار، أيضاً يتميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 256 جيجا بايت، كما يأتي مستشعر البصمة في الجهة الخلفية للهاتف.

أيضاً تجلب موتورولا ترقية في سعة البطارية في هاتف Motorola Razr 5G، حيث يأتي الهاتف بقدرة بطارية 2800 mAh، مع شاحن بقدرة 15W يدعم تقنية الشحن السريع، أيضاً يدعم الهاتف شريحة eSIM، مع فتحة لشريحة nanoSIM.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Motorola Razr 5G في السوق الصيني والسوق الأوروبي في البداية في خريف هذا العام، على أن يتوفر باللون الأسود، والفضي، والذهبي وبسعر 1399 دولار، كما ينطلق لأسواق أخرى لاحقاً.

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