موتورولا تكشف النقاب رسميًا عن الهاتف Motorola Razr 5G، ويُكلف 1500€

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد مسلسل طويل من التسريبات والشائعات، قامت شركة موتورولا أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن خليفة هاتفها القابل للطي Motorola Razr 2019 الذي أطلقته في العام الماضي، وهو الهاتف الذي أطلقت عليه إسم Motorola Razr 5G. وكما يوحي إسمه، فالهاتف القابل للطي الجديد من موتورولا يدعم شبكات الجيل الخامس 5G على عكس الهاتف Motorola Razr 2019 الحالي. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن Motorola Razr 5G الجديد ليس أول هاتف من شركة موتورولا يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، فهناك هواتف أخرى سبقته إلى ذلك.

من حيث التصميم، يأتي الهاتف Motorola Razr 5G بتصميم يشبه كثيرًا تصميم الهاتف Motorola Razr 2019 الحالي وحتى أبعاده تبدو متطابقة على الرغم من أن الذقن يبدو أصغر في الهاتف الجديد. وعلاوة على ذلك، فقد تم كذلك إزالة مستشعر بصمات الأصابع من الذقن بحيث تم نقله إلى الخلف، في حين تم تغيير تصميم المفصل على ما يبدو لتعزيز صلابة الهاتف وقدرته على تحمل الفتح والطي لفترات أطول من الجيل السابق.

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وفيما يخص المواصفات التقنية، فقد تم تزويد الهاتف Motorola Razr 5G الجديد بمواصفات تقنية تشمل شاشة OLED بحجم 6.2 إنش وبدقة 2142 × 876 بكسل تمتاز بقطع عريض في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 20 ميغابكسل، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 2800mAh تدعم الشحن السريع بقوة 15W.

الهاتف Motorola Razr 5G الجديد يضم كذلك كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل أسفل شاشة OLED الثانوية التي يبلغ حجمها 2.7 إنش مباشرة مع العلم بأن هذه الكاميرا تضم عدسة بفتحة 1.7 وتدعم تقنية تثبيت الصورة OIS. وبغض النظر عن الكاميرا الأساسية، فالهاتف Motorola Razr 5G الجديد يأتي كذلك مسبقًا مع نظام Android 10 من جوجل.

عمومًا، سيتم إطلاق الهاتف Motorola Razr 5G في وقت ما خلال هذا الخريف في الصين وفي بعض الأسواق الأخرى في أوروبا علمًا أنه سيتم عرضه هناك للبيع بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأسود والفضي والذهبي، وسيُكلف 1399 دولار أمريكي.