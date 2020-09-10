مايكروسوفت تُصدر إعلان ترويجي جديد للهاتف المزدوج الشاشة Surface Duo قبل عرضه للبيع

فاطمة أيت طالب - دبي - سيتم عرض الهاتف المزدوج الشاشة Surface Duo الذي طال إنتظاره من مايكروسوفت للبيع يوم غد الخميس، ولذلك قامت شركة مايكروسوفت الآن بإصدار إعلان ترويجي جديد إستعدادًا لإطلاق الهاتف. وكما يمكنك أن تتوقع، فقد حاولت شركة مايكروسوفت في الإعلان الترويجي الجديد تسليط الضوء على المفصل القابل للدوران بمعدل 360 درجة في الهاتف والذي يتيح للمستخدمين إستخدام الهاتف بجميع الطرق الممكنة.

ينصب التركيز هنا على العتاد الأنيق والسلاسة التي يمكن أن يعمل بها المفصل. يمكن طيه بالكامل للخلف أو التوقف عند أي زاوية تراها مناسبة للمهمة التي تقوم بها. يمكننا أيضًا أن نرى كيف يبدو الأمر أثناء تلقي مكالمة هاتفية فعلية على الجهاز، ويبدو الأمر غريبًا بعض الشيء، فأنت بحاجة إلى فتح الهاتف Surface Duo بالكامل طيلة المكالمة، وهو الأمر الذي سيتطلب بعض الوقت للتعود عليه.

للتذكيٍر، الهاتف Surface Duo يضم شاشتي OLED بحجم 5.6 إنش وبدقة +FUllHD لكل واحدة، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 855، فضلا عن بطارية بسعة 3577mAh.

الهاتف Surface Duo يضم كذلك كاميرا واحدة بدقة 11 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0 تتواجد أعلى الشاشة اليمنى بجانب الفلاش LED. مايكروسوفت تروج لميزة ” التقريب الفائق ” مع تقريب رقمي يصل إلى ×7. هذه الكاميرا قادرة أيضًا على تسجيل الفيديوهات بدقة 4K وبمعدل 60 إطارًا في الثانية وتأتي مع تقنية EIS.

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الميزة الأكثر تميزًا في جهاز Surface Duo هي براعته في تعدد المهام علمًا أن هذا الجهاز يعمل بنظام Android 10 ويجلب معه واجهة خاصة تعتد مايكروسوفت أنها ستغير قواعد اللعب فيما يخص الإنتاجية أثناء التنقل. أعادت مايكروسوفت صياغة تطبيقات Office و OneDrive خصيصًا من أجل Surface Duo، وهناك تطبيقات من الطرف الثالث مثل Kindle شقت طريقها هي الأخرى إلى Surface Duo.

سيعمل Surface Duo أيضًا مع جميع تطبيقات الأندرويد الحالية ويأتي مع خوارزمياته الخاصة التي يمكنها التنبؤ بالمكان الذي ترغب في عرض المحتوى فيه وكيفية فتح تطبيقات جديدة بجانب بعضها البعض.

يوفر المفصل القابل للدوران بمعدل 360 درجة أوضاعًا متعددة للإستخدام وحالات إستخدام مختلفة، وتأتي كلا الشاشتين مع الدعم للقلم Surface Pen من مايكروسوفت. وعلاوة على ذلك، فجهاز Surface Duo نحيف للغاية بحيث يبلغ سمكه 9.6 ملمتر فقط عندما يكون مطويًا. على الرغم من صغر سعة البطارية، فقد تم تصنيفها على أنها قادرة على توفير 15.5 ساعة من مشاهدة الفيديوهات المحفوظة في الجهاز وما يصل إلى 27 ساعة من المحادثات. ويأتي Surface Duo كذلك مع شاحن بقوة 18W.

الذاكرة العشوائية في Surface Duo يبلغ حجمها 6GB، في حين تبلغ الذاكرة الداخلية 128GB أو 256GB علمًا أنها غير قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD. عمومًا، سيكون Surface Duo متاحًا في الولايات المتحدة الأمريكية عبر T-Mobile و AT&T و Verizon، وسيُكلف إبتداءً من 1399 دولار أمريكي.