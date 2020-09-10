Xbox Series S سيصل رسميًا يوم 10 نوفمبر، وسيُكلف 300 دولار أمريكي

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد بدأت الصورة تتضح بشكل أكبر، لذلك قررت شركة مايكروسوفت الآن نشر مقطع فيديو قصير يغطي النقاط البارزة في جهاز Xbox Series S بدلاً من محاولة إنكار الشائعات، وإليكم ما كشف عنه الفيديو.

سيتم إطلاق جهاز Xbox Series X في اليوم 10 من شهر نوفمبر المقبل مقابل 300 دولار أمريكي علمًا أنها سيضم ذاكرة تخزينية من نوع NVMe SSD بسعة 512GB. هذا الجهاز سيكون رقميًا بالكامل مما يعني أنه لن يضم قارئ الأقراص وسيكتفي بتحميل الألعاب من النت، وهو أمر جيد إذا كنت تخطط للحصول على إشتراك في Xbox Game Pass.

على الرغم من أنه سيُعرض للبيع في السوق بسعر منخفض نسبيًا، فهو سيدعم تشغيل الألعاب بدقة 1440p وبمعدل 120 إطار في الثانية. وعلاوة على ذلك، فهو يدعم تقنية DirectX Raytracing ومعدل التظليل المتغير، وهما ميزتان تتمتعان بدعم محدود حتى الآن على الحواسيب الشخصية. سيكون جهاز Xbox Series S الجديد قادرًا أيضًا على بث فيديوهات 4K وترقية الألعاب القديمة إلى 4K.

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وفيما يخص الألعاب، ستكون هناك الكثير من الألعاب المتاحة عند الإطلاق، بما في ذلك Cyberpunk 2077 التي سيتم إصدارها يوم 19 نوفمبر، ولعبة Call of Duty: Black Ops Cold War التي سيتم إطلاقها يوم 13 نوفمبر، ولعبة Assasin’s Creed: Valhalla التي سيتم إطلاقها يوم 17 نوفمبر، فضلا عن المزيد من الألعاب الأخرى. أيضًا، ستتمتع بإمكانية الوصول إلى الألعاب من جميع الأجيال الأربعة السابقة.

جهاز Xbox Series S سيكون مضغوطًا بحيث سيأتي بحجم أصغر بنسبة 60 في المئة مقارنة مع جهاز Xbox Series X. لم تؤكد شركة مايكروسوفت الشائعات حول سعر Xbox Series X، ولكن يُقال أنه سيبدأ من 500 دولار أمريكي. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أننا ما زلنا نجهل موعد إطلاق Xbox Series X حتى الآن.