OnePlus 8 Pro لن يحصل على خليفته هذا العام، وسيصل OnePlus 8T فقط

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقًا لأحد المسربين الموثوقين والذي كان وراء تسريب العديد من المعلومات الصادقة حول منتجات OnePlus القادمة، فيبدو أن هذه الأخيرة لن تقوم بإطلاق OnePlus 8T Pro هذا العام. قد يكون ذلك بسبب أن الشركة أصدرت بالفعل هاتفها الذكي المتوسط OnePlus Nord، كما أنها تتطلع أيضًا إلى تقديم هاتف منخفض التكلفة يدعم تقنية 5G، لذا فهي تتطلع إلى تبسيط سلسلة هواتفها الذكية الرائدة، على الأقل في الوقت الراهن.

على أي حال، فالهاتف OnePlus 8T الجديد المتوقع صدوره في المستقبل القريب يحمل الإسم الرمزي Kebab، بينما كان يحمل الهاتف OnePlus 8T Pro الإسم الرمزي Kebab 2. ومع ذلك، التغريدة الأخيرة التي نشرها المسرب البارز Max J تضم صورة مع كلمة Kebab 2 مشطوب عليها، وهذا ما يُعتبر إشارة إلى أنه تم إلغاء الهاتف OnePlus 8T Pro.

عمومًا، هذه مجرد شائعات في الوقت الراهن، لذلك سيكون من الأفضل التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من المصداقية على الرغم من حقيقة أنه وردتنا هذه المعلومات من مصدر لطالما كان صادقًا في الماضي.

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