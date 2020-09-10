شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 6 نصائح للحفاظ على أمان حسابك بانستجرام.. خلى بالك من الأخطاء الإملائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد عملية الحفاظ على خصوصية وبيانات المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعى المختلفة من الأمور الهامة للغاية، خاصة مع ازدياد هجمات القرصنة التى تستهدف منصات السوشيال ميديا، حيث يعتبر انستجرام واحد من تلك المنصات التى يعتمد عليها ملايين المستخدمين حول العالم، وقد قدمت شركة Trend Micro للحماية الرقمية وامن البيانات مجموعة من النصائح لمستخدمى انستجرام لحمايتهم، حيث تقول أنه باتباع هذه الخطوات البسيطة يمكن الحفاظ على أمان حساباتهم:

- كن حذرًا من المواقع التى تبدو شرعية والتى تطلب بيانات اعتماد حساب لموقع آخر.

- قم بإعداد المصادقة ذات العاملين، حيث أنها وسيلة هامة وفعالة لحماية بيانات المستخدمين بشكل كبير.

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- لا تقم مطلقًا بفتح الروابط أو تنزيل المرفقات من مصادر مشبوهة، سواء كانت على الواجهة الرئيسية أو فى الرسائل الخاصة بالمستخدم.

- افحص محتوى الرسالة بحثًا عن التراكيب غير النحوية والأخطاء الإملائية، حيث أنها فى بعض الأحيان قد تكون وسيلة للهاكرز لاختراق حسابك.

- فحص رسائل البريد الإلكترونى المستخدمة لإرسال الرسائل.

- كن حذرًا من الرسائل التى تطلب معلومات شخصية وبيانات اعتماد.