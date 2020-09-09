شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكشف عن كنز دفين من الكون العظيم حولنا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وكالة ناسا كنزا دفينا من الصور التى التقطها أحد أقوى تلسكوباتها الفضائية، يتضمن لقطات مذهلة من النجوم المتفجرة ومجموعات المجرات البعيدة، والتُقطت مجموعة الصور، التى نُشرت على موقع ناسا الإلكترونى الأسبوع الماضى، على مدى عدة عقود بواسطة مرصد "تشاندرا" للأشعة السينية، وأُطلق التلسكوب فى عام 1999 ويدور حول الأرض على مسافة تصل إلى 65000 ميل (105000 كم).



صورة ملتقطة بواسطة تشاندرا

وتقول ناسا على موقعها الإلكترونى: "فى العقدين الماضيين، قام "تشاندرا" باكتشافات عميقة. وساهم التلسكوب بمعلومات لا تقدر بثمن حول الكون والأشياء العجيبة بداخله".

ونشرت ناسا مجموعة شملت 6 من أفضل صور "تشاندرا"، فى 3 سبتمبر، وتُظهر إحدى الصور "سديما كوكبيا" - العملية التى يمر بها النجم عندما ينفد الوقود ويتقلص اللب بسرعة، حسب روسيا اليوم.



الكون من حولنا

ويتوقع علماء الفلك أن شمسنا ستختبر هذا الحدث، فى نحو 5 مليارات سنة، وهناك لقطة أخرى تفصيلية عن مجموعة مجرات Abell 2744، وهى واحدة من أكبر الأجسام فى الكون مرتبطة ببعضها البعض بفعل الجاذبية.

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ويقول علماء وكالة ناسا، إن "إيتا كارينا"، وهو نجم فى مجرة ​​درب التبانة، يمكن أن يكون نجم مجرتنا التالى الذى يتحول إلى مستعر أعظم.



واحدة من صور المرصد

وقالت ناسا إنها أصدرت المجموعة، لعرض كيف يمكن للتلسكوبات المختلفة أن تسلط الضوء على بعض أكثر مشاهد الكون روعة.

وأضافت: "يقدم هذا التجميع أمثلة لصور مأخوذة من بعثات وتلسكوبات مختلفة، دُمجت لفهم علم الكون بشكل أفضل".



صور ناسا

وكل من هذه الصور تحتوى على بيانات من مرصد "تشاندرا" للأشعة السينية، التابع لوكالة ناسا، بالإضافة إلى تلسكوبات أخرى، وساعد التلسكوب فى تحقيق اكتشافات خارقة حول دورات حياة النجوم والثقوب السوداء.

وكان من المفترض أن تستمر مهمة "تشاندرا" لمدة 5 سنوات فقط، ولكنه ما يزال قويا بعد أكثر من عقدين على إطلاقه.