طرق الحماية من جرائم الإنترنت وحماية حساباتك على مواقع التواصل 2020

الحماية من جرائم الإنترنت أمر مهم الآن نحن في عام 2020 والحياة الإلكترونية متوغله بشكل كبير في حياتنا الواقعية. مواقع التواصل الإجتماعي نفسها صارت جزء لا يتجزأ من حياتنا وصارت ركيزة اساسية كبيرة في حياتنا وهناك الكثير من الناس لا يستطيعون تخيل يومٍ من أيامهم بدون تصفح facebook أو twitter أو غيرهم من مواقع التواصل الإجتماعي. حتى التوظيف نفسه صار عن طريق الإنترنت ووسائل التواصل الإجتماعي. في هذا المقال نحن نبحث عن حماية هذا الجزء الكبير من حياتنا ونقدم عدة خطوات من أجل الحماية من جرائم الإنترنت من ناحية حساباتك على مواقع التواصل الإجتماعي. والحماية من جرائم الإنترنت لنفسك انت و اختراق حساباتك. فأكمل قراءة المقال.

نصائح الحماية من جرائم الإنترنت – حماية حساباتك

الجزء الأول من مقالنا حول طرق الحماية من جرائم الإنترنت هو حماية حساباتك الخاصة بك و سنركز بشكل أكبر على حساب بريدك الإلكتروني لأنه يرتبط به سائر حساباتك الأخرى كحساب facebook أو حسابك على أحد مواقع التخزين السحابي مثل Google Drive أو Dropbox وغيرهم. حماية الحسابات بداية من حماية البريد الإلكتروني أمر مهم جدًا. وهذه أول خطوة تفكر بها وأول نصيحة تفكر بها من نصائح الحماية من جرائم الإنترنت. حماية الحسابات بداية من حماية البريد الإلكتروني أمر مهم جدًا

بريد إلكتروني مؤمن

نحن في 2020. لا تستعمل Yahoo ليكون بريدك الإلكتروني الأساسي. استعمل Gmail. لأنه أكثر امانًا من مقدمي خدمة البريد الإلكتروني الأخريين. وكذلك يمكنك استعمال Outlook مستوى أمانه غير مرتفع جدًا ولكنه أكثر امانًا من Yahoo. في Yahoo ظهرت مشكلة سابقة كان يمكن حذف حسابك فجأة. وبهذا الشكل أنت تخسر الحساب المسجل عليه حساب آخر خاص بك. تخيل ان حسابك البنكي مقترن بحساب Yahoo وفجأة قامت Yahoo بحذف بريدك الإلكتروني. وجاء أحد الأشخاص وأنشأ بريدًا جديدًا يحمل نفس إسم بريدك الأساسي. بالتالي إن حاول الدخول إلى بيانات حسابك البنكي الخاصة بك سيتمكن من ذلك. إذهب إلى gmail فهو أكثر أمانًا ولكن لا تظن أن الأمر سيتوقف عند هذا. سنساعدك على تأمين gmail نفسه ايضًا. وهذه أول نصيحة من نصائح الحماية من جرائم الإنترنت

استعمل كلمات مرور معقدة غير مكررة

مهما كانت مستويات امانك. مهما فعلت لحماية حسابك ومهما فعلت لا تهمل كلمة المرور المعقدة الصعبة. هناك عدة طرق لإنشاء كلمة مرور معقدة. أسهل الطرق إستعمال أنماط من الحروف والأرقام والرموز لإنشاء كلمة مرورك الخاصة. كأن تستعمل حروف إسمك مع تواريخ خاصة بك. ولنقل أن تستعمل حروف من مسمى وظيفتك ايضًا. ورمز من الرموز. يصبح معك كلمة مرور مبنية على نمط ثابت لا يستطيع أحد اختراقها بسهولة. ويستحسن أن تزيد كلمة مرورك عن 10 حروف أو رموز أو أرقام متشابكة. وأن تستعمل حروف صغيرة مع حروف كبيرة في كل مكان في كلمة المرور. من شأن هذا زيادة قوة كلمة الأمان الخاصة بك. أو يمكنك القيام بما قمت به انا واستعمال خدمة كلمات مرور قوية. أقوى خدمتين لكلمات المرور هما Lastpass و Google. سأتحدث عنهم قليلًا

Google وكلمات الأمان المعقدة

تقدم Google عن طريق حسابك عليها خدمة حفظ وإنشاء كلمات مرور معقدة جدًا و ذلك تحت إسم Autofill حيث أن Google تقوم بحفظ كل كلمات المرور الخاصة بك على حسابك الشخصي. وفوق ذلك فهو يتيح لك التحقق من جودة كلمات المرور ويخبرك إذا كانت كلمة المرور قوية أم لا. ويقترح كلمات مرور جديدة معقدة أيضًا لتجربها. مع كل هذا تتيح Google التحقق من إستعمالك لكلمات مرور مكررة. وتخبرك بتغيرك لكلمات مرورك. بالتالي لن تحتاج لتذكر غير كلمة مرور حساب Google. الباقي؟ Google تتولى الأمر

Lastpass أفضل مخزن كلمات مرور

لا تثق في Google؟ Lastpass حل مثالي جدًا لحماية كافة حساباتك و إنشاء أكثر كلمات المرور تعقيدًا على الإطلاق. يتيح Lastpass حفظ كل كلمات مرورك. إخبارك بمدى قوة وضعف كلمة المرور. إنشاء كلمات مرور قوية معقدة يصل طولها إلى 99 رمز وحرف ورقم. بل فوق ذلك يحتفظ بسائر كلمات مرورك. معلومات بطاقتك البنكية. كل شئ تحتاج لحمايته يستطيع Lastpass الإحتفاظ به مشفرًا من أجلك. بعد عام من الإستعمال فإن Lastpass كان إختيار موفق بالنسبة لي. وبفضله لا أتذكر غير كلمة مروره الأساسية. والباقي يتولى Lastpass الأمر.

فعل الـ two factor authentication

خيار حماية ممتاز إن أردت رأيي. من أفضل طرق الحماية من جرائم الإنترنت هي استعمال أكثر من وسيلة حماية بعد كلمة المرور على حسابك الشخصي وأفضل مثال على ذلك الـ Two Factor Authentication. لأنه خطوة إضافية بعد كلمة المرور وهو في الغالب يكون رمزًا عشوائيًا يستعمل مرة واحدة فقط بعدها يدمر؛ لتستطيع الدخول إلى جهاز جديد. يمكنك حفظ تسجيل دخولك على الجهاز هذا فلا يتم طلب الرمز مجددًا. أو يمكنك عدم حفظ الجهاز فيصبح الرمز مطلوبًا كل مرة تعيد تسجيل الدخول على هذا الجهاز. فكرة الـ Two factor Authentication يمكنك اعتمادها عن طريق رقمك الخاص وربط حساباتك به. أو يمكنك إستعمال تطبيق آخر يوفر لك الـ Two factor Authentication وهو مثلًا تطبيق Google Authenticator أو Microsoft Authenticator فهما جيدين في هذه الأمور. و سنشرح لك كيفية تفعيل هذه الخاصية على حساب Google الخاص بك.

Google Authenticator

Microsoft Authenticator

تفعيل Two factor Authentication على حساب جوجل

من هاتفك المحمول اتجه الى الإعدادات

اختر Google

اختر Manage your google Account

اذهب للتبويب Security

فعل 2-Step Verification أمامك

ستبدأ عملية تفعيل الحماية إتبع الخطوات بعدها لربط رقمك أو تطبيق الحماية بالحساب

ملحوظة: يمكن تكرار نفس الخطوات على موقع حساب Google الخاص بك ولكنها أسهل على الهاتف المحمول وأسرع فقط.

استعمل مفاتيح الحماية

دائمًا ما أقول أن ما يمكن للـ Software فعله فالـ Hardware يمكنه زيادة قوته. كمثال على ذلك فإذا كان لديك مدخل سماعات 3.5MM التقليدي محسنًا بـ DAC قوي لتحسين الصوتيات. دائمًا ما يكون الصوت من هذا المدخل قويًا جدًا. عكس أي مدخل بدون DAC و لكن مع Software لتحسين الصوت. المقصد هنا أن ما يفعله الـ Software يمكن أن يفعله الـ Hardware بشكل أفضل. من أفضل طرق الحماية من جرائم الإنترنت هي إستعمال ميزة Software وهي الـ Two Factor Authentication. ولكن يمكنك إستعمال مفتاح حماية USB. وهو مثل الفلاشة -Hardware- تقول بتوصيله في الجهاز وقتما تحتاج لأن تفتح أي من حساباتك. وعندما يجد الموقع هذا المفتاح يقوم بتسجيل الدخول. إن لم يجده الحساب فإنه لن يدخل ولن يمكنك الوصول لحسابك إلا بهذا المفتاح. خيار جيد ومفاتيح الحماية ليست غالية الثمن ومنتشرة على Amazon ومواقع التسوق الإلكتروني عمومًا

نصائح أخرى من أجل الحماية من جرائم الإنترنت

لا تقوم بتسجيل الدخول على أي جهاز غير خاص بك إلا في الحالات القصوى فقط.

غير كلمات مرورك بشكل دوري حتى تضمن عدم إختراقها

لا تسجل كلمات المرور على هاتفك / جهاز الكمبيوتر الخاص بك بحيث يكون الوصول لها سهلًا.

لا تكرر كلمة المرور مع أكثر من حساب

لا تستعمل كلمات مرور قريبة من بعضها البعض

مقياس كلمات المرور على المواقع لا يعني أن كلمة مرورك قوية جدًا فلا تثق به بشكل كامل

نصائح الحماية من جرائم الإنترنت – حماية ملفاتك الخاصة

الجزء الثاني من مقال طرق الحماية من جرائم الإنترنت يعتمد على حماية ملفاتك الخاصة. لن يكون هذا الجزء طويلًا جدًا فحماية ملفاتك الخاصة أمر سهل جدًا. يمكن إختصار هذا المقال في جملة واحدة وهي: “إقرأ كل ما تسجل به”. لأن الموضوع بسيط لحماية ملفاتك الخاصة لا تحتاج لتطبيقات كثيرة أو معقدة. لا تحتاج لخطوات على الهاتف. تحتاج أن تعرف ماذا تثبت. ماذا تستعمل. وماذا على جهازك من ملفات. لذلك هذا أمر مهم جدًا أن تقوم بمراعاة شئ مهم وهو أن تقرأ ما تسجل به. ولكنك في الغالب لن تقرأ ما تسجل به. فالنصائح التالية ستساعدك على حماية ملفاتك الخاصة

احتفظ بنسخة إحتياطية بعيدة عن الإنترنت

أول خطوة وهي أخذ نسخة إحتياطية من ملفاتك الهامة. أول وسيلة لحماية ملفاتك وأول نصيحة من أجل الحماية من جرائم الإنترنت من ناحية الملفات هي أخد نسخة إحتياطية منها. ولكن في مكان بعيد عن الإنترنت كأن تضعهم على هارد خارجي أو فلاشة USB خاصة بهم. بعيدًا عن اجهزتك التي يصل لها الإنترنت. ففي حالة أنك قمت مثلًا بتثبيت تطبيق من موقع غير معروف وحصلت على فيروس Ransomware فهذه النسخة الإحتياطية ستكون ملجأ أمان لملفاتك الهامة. وبالتالي لن تخف عليهم إذا أصابك Ransomware. ولكن هنا نرجع للخلف. فجملة “إقرأ كل ما تسجل به” تتحقق هنا. لا تحمل تطبيقات مشبوهة أو من مواقع غير معروفة أو مضمونة. من أجل ضمان الحماية من جرائم الإنترنت

إستعمل تطبيق حماية جيد

نعم تطبيقات الحماية مهمة. و هي أحد نصائح الحماية من جرائم الإنترنت ايضًا. انظر إذا كنت مريضًا فأنت ستأخذ علاج. إن كنت تتعامل مع مريض أيضًا ستأخذ احتياطاتك في التعامل معه حتى لا تصاب. إذًا إستعمل تطبيق حماية على جهازك لتستطيع حماية ملفاتك من أي فيروسات قد تدخل تضر بملفاتك أو تسبب لملفاتك أن يتم حذفها من على الجهاز. وفي نفس الوقت لا تعتمد على برامج حماية مجهولة أو غير معروفة. لأن برامج الحماية لها صلاحية كاملة للوصول لملفاتك وأي برنامج حماية غير موثوق يمكن أن يسرق ملفاتك بسهولة. فاستعمل تطبيقات موثوقة وسأترك رابط لمقالنا حول أفضل برامج الحماية على ويندوز 10 بالأسفل

لا تستعمل غير تخزين سحابي آمن

التخزين السحابي من أفضل طرق الحماية من جرائم الإنترنت من ناحية الملفات ومن مميزات التخزين السحابي هو أن كل ملفاتك تكون مرفوعة على الإنترنت للوصول إليها من أي مكان. مثال على ذلك صورك مثلًا على هاتفك يمكنك رفعها على Google Photos وتصل إليها عن طريق الكمبيوتر أو عن طريق جهاز لوحي آخر أو هاتف آخر بنفس الحساب. لكن المشكلة هنا أنها مرتبطة “بحساب” بدون تأمين حسابك بشكل كامل كما في الجزء الأول من المقال. بدون هذه النقطة فإن بياناتك على التخزين السحابي ستكون متاحة للمخترقين. لن تكون آمنة. الإهتمام بحماية حسابك يساوي الإهتمام بحماية ملفاتك على خدمات التخزين السحابي

تشفير ملفاتك

خطوة أخرى مهمة من خطوات الحماية من جرائم الإنترنت هي تشفير ملفاتك سواء على الهاتف المحمول أو على Windows 10. فكرة التشفير هي تحويل ملفاتك إلى ملفات غير ممكنة القراءة بدون شفرة معينة. على الهواتف مثلًا يجب أن تعطي لهاتفك كلمة مرور معينة ليتمكن الهاتف من قراءة الملفات المخزنة عليه. وعندما تقوم بعمل فورمات للجهاز الخاص بك لن يستطيع أحد إسترجاع هذه الملفات المحذوفة. التشفير ليس أكثر الطرق أمانًا فيمكن فك التشفير بشكل عام و إن كان صعبًا جدًا فك التشفير. لذلك تشفير الملفات مهم جدًا و سأشرح كيف يمكنك تشفير ملفاتك على ويندوز 10 و على هواتف أندرويد. علمًا أن الملفات على IOS مشفرة بالفعل لن تحتاج تشفيرها عليه

تشفير الملفات على Android

افتح تطبيق الإعدادات

اتجه إلى اعدادات الحماية Password and Security

اتجه لإعدادات الخصوصية Privacy

اختر Encryption and Credentials

اختر Encrypt Phone

ملحوظة: في هواتف Samsung هواتف Android الأخرى قد يختلف الأمر قليلًا بسبب إختلاف الواجهات و إختلاف مكان الإعدادات يمكنك البحث في الإعدادات عن Encrypt Phone لتسهيل الأمر. بينما هواتف Samsung تقوم بتشفير الملفات تلقائيًا باستعمال Samsung Knox فلا خوف من هذه النقطة.

تشفير الملفات على Windows 10

حدد الملف / المجلد الذي تريد تشفيره عندك

اضغط عليه بزر الفأرة الأيمن و اختر Properties

اختر Advanced

قم بتحديد إختيار Encrypt Contents to secure Data

اضغط Ok للحفظ في حالة المجلدات ستظهر لك رسالة لتشفير سائر الملفات داخل المجلد اختر Apply changes to this folder, subfolders and files اضغط Ok



ستظهر لك رسالة لعمل نسخة احتياطية من مفتاح فك التشفير

اختر Back up your file encryption key

اختر Backup Now بعد التأكد من توصيل فلاشة USB في الجهاز

اضغط Next حتى تصل للشاشة التالية

تأكد من تحديد الإختيارات كما في الصورة ثم اضغط Next

قم بتحديد اختيارات كلمات المرور ثم قم بكتابة كلمات مرور خاصة بك

اختر الـ USB الخاصة بك ثم اتبع الخطوات بـ Next و OK حتى يتم تشفير المجلد بالكامل

ملحوظة: تحتاج الى نظام Windows 10 Pro حتى تستطيع تطبيق الخطوات السابقة لأن Windows 10 Home لا يدعم هذه الخطوات ولا يدعم تشفير الملفات أو المجلدات أصلًا

نصائح الحماية من جرائم الإنترنت – الخصوصية

كل ما سبق هو لحماية ملفاتك. ولحماية حساباتك. هذا الجزء من نصائح الحماية من جرائم الإنترنت بحماية خصوصيتك على الإنترنت عن طريق عزلك عن الإنترنت المفتوح. في هذه الجزئية نحاول أن نعطيك نصيحة تحمي خصوصيتك في شبكات الإنترنت العامة كشبكة الإنترنت في الفنادق أو في المنتجعات السياحية أو حتى في الشارع إن كنت تعيش في شارع به wifi مفتوح بالشارع. لدينا نصيحتان في هذه الحالة. استعمل VPN. ولا توصل كل أجهزتك على نفس الشبكة. لنشرح الأمر وكيف أن الـ VPN من أهم خطوات ومن أفضل خطوات الحماية ضد جرائم الإنترنت

استعمل VPN

الـ VPN اختصار لجملة Virtual Private Network وهي محطة إضافية في طريق إتصالك بالإنترنت تشفر كل بيانات إتصالك بحيث أن مقدم الخدمة ومدير الشبكة لا يستطيعان الوصول لأي بيانات تخصك على هذه الشبكة. كموقعك الجغرافي مثلًا. أو إسم جهازك المتصل. هذه بيانات خاصة بك ومن الأفضل حمايتها و إخفائها وهذا ما تقوم به برامج الـ VPN. لحسن حظك لدينا مقالات كثيرة سابقة تتحدث عن تطبيقات VPN جيدة. سأترك روابط بعض المقالات بالأسفل. ستساعدك من أحل الحماية من جرائم الإنترنت.

لا توصل كل أجهزتك على شبكة مفتوحة مجهولة

كما قلنا أنت على شبكة مفتوحة فكل معلوماتك و معلومات اتصالك متاحة على هذه الشبكة هذه ليست شبكة آمنة. لماذا توصل كل أجهزتك عليها؟. الفكرة هنا أنك مثلًا لديك لابتوب وهاتف محمول وجهاز لوحي. إذا قمت بإيصال الأجهزة كلها على نفس الشبكة فسهل جدًا معرفة بيانات الأجهزة الثلاثة عن طريق جهاز واحد. فهذه الثلاث أجهزة قريبة من بعضها. طبعًا إن إستعملت VPN لن تواجه هذه المشكلة. ولكن هل ستتذكر تفعيل الـ VPN على أجهزتك كلها؟ يمكنك مثلًا توصيل الهاتف المحمول وتفعيل VPN عليه. ومن ثم يمكنك توصيل باقي الأجهزة على الهاتف المحمول نفسه. لا ضرر و أكثر امانًا.

الحماية من جرائم الإنترنت

هذا المقال مرجع الحماية من جرائم الإنترنت الذي يمكنك اتباعه لحماية نفسك. و حماية خصوصيتك بإستعمال الـ Software و الـ Hardware. فلن يستطيع أحد الوصول الى ملفاتك أو معلوماتك بسهولة إذا اتبعت هذا المقال بشكل كامل. ولكن النصيحة الأخيرة التي لم أذكرها هي تختص بحمايتك نفسك من الخطأ البشري. لا ترسل ملفاتك الخاصة الى أحد حتى تحافظ عليها. كن مدركًا لما ترسل ولما تستقبل. لا تستقبل أي ملفات عشوائية على جهازك. فهذه بعض النقاط البسيطة التي يمكن أن تضرك إن لم تركز عليها. احم نفسك من الخطأ البشري على الإنترنت فهذه آخر نصيحة منا فيما يخص الحماية من جرائم الإنترنت. فإتباع المقال سيكون جيدًا جدًا لك.