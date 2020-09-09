تكنولوجيا: هاتف Mate 40 Pro ينطلق قريباً باثنان من مستشعرات سوني في الكاميرة الأمامية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتوالى التسريبات حول سلسلة هواتف Mate 40، واليوم تسلط التسريبات الضوء بشكل خاص على هاتفي Mate 40 Pro وMate 40 Pro Plus، حيث تؤكد التسريبات على أن الكاميرات المزدوجة في ثقب الشاشة ستتضمن مستشعر سوني IMX588 وأيضاً مستشعر ToF من سوني IMX516.

لم تحدد العملاق الصيني هواوي موعدها الرسمي لحدث Mate 40 حتى الآن، إلا أن التسريبات تستمر في الكشف عن تفاصيل أكثر حول سلسلة Mate 40 التي تضم ثلاثة من الإصدارات Mate 40، وMate 40 Pro وأيضاً Mate 40 Pro Plus.

كانت شركة هواوي قد أطلقت سلسلة هواتف Mate 30 في شهر سبتمبر من العام الماضي، ومن جديد تستعد العملاق الصيني لإطلاق جيل أخر من هواتف Mate قريباً.

ولقد نشرت أحدث التسريبات اليوم عبر @DigitalChatStation، حيث أكدت التسريبات على خطط هواوي لإطلاق ثلاثة من الإصدارات الجديدة من سلسلة Mate والتي تشمل كلاً من Mate 40، وMate 40 Pro وأيضاً Mate 40 Pro Plus، على أن يأتي هاتف Mate 40 بكاميرة أمامية واحدة في ثقب الشاشة، بينما تأتي الإصدارات الأخرى بكاميرة أمامية مزدوجة في ثقب الشاشة.

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أيضاً أوضحت التسريبات اليوم على أن كاميرات Mate 40 Pro و Mate 40 Pro Plus الأمامية تضم مستشعر سوني IMX588 وأيضاً مستشعر ToF من سوني IMX516.

من جانب أخر كشف تقرير @DigitalChatStation عن أن سلسلة هواتف Mate 40 تضم عدسات Sony IMX700 في إعدادات الكاميرة،

كما تأتي إصدارات Pro وفقاً للتسريبات المصورة السابقة بتصميم دائري، كما يأتي هاتف Mate 40 Pro بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، بينما يضم Mate 40 إعدادات ثلاثية، كما يدعم الإصدارات الجديدة رقاقتي Kirin 9000E و Kirin 9000، لذا نترقب موعد إنطلاق الجيل الجديد من هواتف Mate.

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