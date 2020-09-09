شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 11 ميزة جديدة بأندرويد 11 ستغير شكل هاتفك.. أبرزها ميزة تسجيل الشاشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل أخيرا أندرويد 11، حيث يهتم أحدث نظام تشغيل من جوجل بمساعدة المستخدمين على الوصول إلى ما هو مهم على هاتفك بطرق أسهل لمساعدتهم فى إدارة محادثاتهم، والأجهزة المتصلة، والخصوصية، وغير ذلك الكثير، وفيما يلى نعرض 11 ميزة يوفرها أندرويد 11 وكيف ستغير شكل الهاتف تماما:

طرق أفضل للتواصل مع الناس فى حياتك:

1. مساحة مخصصة للدردشة فى مكان الإشعارات:

فى أندرويد 11، قامت جوجل نقل المحادثات عبر تطبيقات المراسلة إلى مساحة مخصصة فى قسم الإشعارات، مما يسهل إدارة محادثاتك فى مكان واحد، كما يمكنك أيضًا تحديد أولويات المحادثات من الأشخاص الرئيسيين فى حياتك حتى لا تفوتك أى رسالة مهمة.

2. فقاعات الدردشة:

تجعل الفقاعات أداء المهام المتعددة على جهازك أمرًا سهلاً، حيث يمكنك الآن الرد على المحادثات المهمة دون الحاجة إلى التبديل بين ما تفعله وبين تطبيق المراسلة، وتسمى (فقاعات الدردشة) Bubbles التى تجعل محادثاتك فى تطبيقات المراسلة تظهر على شكل فقاعات فى أحد جوانب شاشة الهاتف بشكل مشابه لما يحدث مع تطبيق ماسنجر.

3. ميزة تسجيل الشاشة:

أخيرًا أصبح تسجيل الشاشة المدمج هنا: يمكنك الآن التقاط ومشاركة ما يحدث على هاتفك. يمكنك التسجيل بصوت من الميكروفون أو الجهاز أو كليهما — لا يلزم وجود تطبيق إضافي، وهذا شيء لم يكن متاحًا فى نظام أندرويد كميزة على مستوى النظام، حيث كانت تقدمها بعض شركات تصنيع الهواتف كأداة مدمجة فى واجهة المستخدم الخاصة بها.

طرق جديدة للتحكم فى الأجهزة والوسائط المتصلة:

4. الوصول إلى جميع أجهزتك الذكية المتصلة فى مكان واحد:

يمكنك الآن الوصول إلى جميع أجهزتك الذكية فى مكان واحد، ببساطة عن طريق الضغط لفترة طويلة على زر الطاقة، كما يمكن التحكم فى أجهزتك المتصلة مثل منظم الحرارة أو القفل الذكى بنقرة واحدة، حتى لا تكون هناك حاجة لفتح تطبيقات متعددة.

5. أدوات سهلة للتحكم فى الوسائط المتعددة:

أعادت جوجل تصميم عناصر التحكم فى الوسائط وهى أكثر فائدة من أى وقت مضى، يمكنك الآن تبديل الجهاز الذى يتم تشغيل الوسائط عليه بسرعة، حتى تتمكن من اصطحاب الموسيقى الخاصة بك معك من سماعات الرأس إلى السماعة الخاصة بك دون أن تفقد أى إيقاع.

6. الاتصال لاسلكيًا بمنصة Android Auto:

يعمل أندرويد Auto الآن لاسلكيًا لجميع الهواتف التى تعمل بنظام أندرويد 11 طالما كانت لديك سيارة متوافقة، لذا يمكنك إحضار أفضل ما فى هاتفك إلى كل محرك أقراص أثناء تخطى الكابل — احصل على الاتجاهات بنقرة واحدة، والتحدث لإرسال رسالة نصية، وتشغيل الوسائط المفضلة لديك، والحصول على المساعدة من مساعد جوجل.

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مزيد من التحكم فى خصوصيتك وبياناتك

7. منح التطبيقات الإذن لمرة واحدة:

تسمح لك أذونات المرة الواحدة بمنح وصول الاستخدام الفردى إلى أذوناتك الأكثر حساسية: الميكروفون والكاميرا والموقع، فى المرة التالية التى يحتاج فيها التطبيق إلى الوصول إلى المستشعرات، يجب أن يطلب منك إذنك مرة أخرى.

8. إعادة تعيين أذونات التطبيقات غير المستخدمة تلقائيًا:

إذا لم تستخدم تطبيقًا قمت بتثبيته على جهازك منذ فترة، فقد لا ترغب فى استمراره فى الوصول إلى بياناتك، سيقوم أندرويد الآن "بإعادة الضبط التلقائي" لأذونات التطبيقات غير المستخدمة وإعلامك وفقًا لذلك. يمكنك دائمًا أن تقرر إعادة منح أذونات التطبيق فى المرة التالية التى تستخدم فيها التطبيق.

9. وحدات جديدة فى تحديثات نظام جوجل بلاي:

مع وحدات تحديث نظام Google Play الإضافية، يمكن إرسال المزيد من إصلاحات الأمان والخصوصية إلى هاتفك من Google Play، بنفس طريقة تحديث تطبيقاتك. لذلك ستحصل على هذه الإصلاحات بمجرد توفرها، دون الحاجة إلى انتظار تحديث كامل لنظام التشغيل.

10. ميزات لحماية الخصوصية لمستخدمى أندرويد للمؤسسات:

بالنسبة لمستخدمى أندرويد للمؤسسات، يوفر أندرويد 11 حماية الخصوصية التى تحصل عليها على جهاز مملوك شخصيًا لجهازك المملوك لشركتك. يوفر ملف تعريف العمل أدوات قسم تكنولوجيا المعلومات لإدارة الجهاز دون مراقبة بيانات ملفك الشخصى أو النشاط على هاتفك.

11. ميزات أخرى لهواتف Pixel من جوجل:

إذا كنت تستخدم Pixel 2 أو أعلى، فستحصل على ميزات إضافية لتنظيم هاتفك وإدارته، مثل اقتراحات التطبيقات على الشاشة الرئيسية استنادًا إلى روتينك اليومى وإجراءات نظرة عامة جديدة تتيح لك التقاط لقطة شاشة لـ أحد التطبيقات وحدد النص والصور والمزيد.