تكنولوجيا: مواصفات وتصميم ساعة Realme Watch S Pro الذكية قبل الإعلان الرسمي

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث الصور التي نشرت عبر FCC عن مواصفات وتصميم ساعة Realme Watch S Pro الذكية المرتقبة، والتي تظهر في الصور بتصميم دائري لقرص الساعة، مع مجموعة من المميزات وقدرة بطارية 42 mAh.
تستعد Realme قريباً للإعلان الرسمي عن ساعتها الذكية Realme Watch S Pro، وفي تسريبات FCC التي نشرت اليوم، كُشِف عن أن الساعة الذكية تتميز بشاشة AMOLED بحجم 1.39 إنش، ودقة عرض 454 في 454 بيكسل، كما تدعم الشاشة خاصية Always On.
أيضاً يصل وزن ساعة Realme Watch S Pro الذكية إلى 63.5 جرام، وطول 46.1 مم مع سماكة 12.8 مم، كما تضم الساعة الذكية بطارية بقدرة 42 mAh.
ومن المقرر أن تقدم ساعة Realme Watch S Pro الذكية المميزات الرئيسية لهذه الفئة من الساعات، حيث تدعم تتبع الخطوات وترتكز على نظام GPS وGLONASS، كما تدعم رصد معدل ضربات القلب، وقياس نسبة الأكسجين في الدم عبر مستشعر SpO2.
كما تدعم الساعة الذكية تتبع حالة المستخدم أثناء النوم، وتدعم أيضاً عرض الإشعارات، والتحكم في تشغيل الموسيقى والكاميرة عن بعد.
يذكر أن شركة Realme لم تحدد موعد رسمي حتى الآن للإعلان عن ساعة Realme Watch S Pro الذكية، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الشركة تستعد لإطلاق هذا الإصدار في الربع الأخير من 2020.
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