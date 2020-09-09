تكنولوجيا: AMD تحدد يوم 8 من أكتوبر للإعلان عن Zen3 و28 من أكتوبر للإعلان عن Radeon RX 6000

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة AMD اليوم عن خططها لعقد اثنان من الأحداث يوم 8 و28 من أكتوبر، على أن يتم الإعلان عن معمارية Zen3 في الحدث الأول، بينما تطلق كرت الشاشة Radeon RX 6000 في 28 من أكتوبر.

ينطلق حدث AMD الأول يوم 8 من شهر أكتوبر المقبل للإعلان الرسمي عن معمارية الشركة الجديدة Zen3 وسلسلة Ryzen 4000 التي تعرف برمز Vermeer، حيث يعرف الحدث بعنوان ‘Next Generation Ryzen Desktop Processors’.

كما ينطلق حدث AMD التالي يوم 28 من أكتوبر للإعلان الرسمي عن سلسلة كرت الشاشة Radeon RX 6000، التي ترتكز على معمارية RDNA2، حيث ينطلق الحدث بعنوان “Next Generation Radeon Graphics”.

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أيضاً تأتي إصدارات كرت الشاشة المميزة بمعمارية RDNA2 قبل إنطلاق الجيل الجديد من أجهزة الألعاب التي تتضمن كروت الشاشة المميزة بالمعمارية الجديدة، ومن المتوقع أن تنطلق هذه الإصدارات في نوفمبر.

يذكر أن سلسلة Radeon RX 6000 ترتكز على وحدة معالجة Big Navi التي تنافس سلسلة NVIDIA GeForce RTX 30 التي أعلن عنها مؤخراً برمز Ampere.

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