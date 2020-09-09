شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون فى هارفارد يبتكرون "صوف" قادرا على "التذكر".. اعرف ازاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتكر باحثون فى جامعة هارفارد مادة جديدة يمكن أن تتذكر شكلها الأصلى، بغض النظر عن كيفية تمددها، يمكنها دائمًا العودة إلى تصميمها الأصلى، إذ استعرض الباحثون ابتكارهم من خلال مقطع فيديو، يتم وضع أسطوانة من الصوف فى محلول من الماء وتحويل شكلها إلى شكل الزهرة الأصلى المبرمج، ويظهر آخر قطعة ممتدة من مادة تقلل طولها بشكل كبير فى غضون ثوانٍ.

ووفقا لموقع صحيفة "إندبندنت" البريطانية، المادة مصنوعة من الكيراتين، وهو البروتين الموجود فى الشعر والأظافر، وفى هذه الحالة استخدم الباحثون الكيراتين من بقايا صوف أجورا الذى كان يستخدم فى التصنيع، ويمكن تصنيع الصوف باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد، بأى شكل - مبرمجًا بشكل يتذكره بعد ذلك.

يمكن أن يساعد هذا التطور فى تقليل نفايات النسيج، وفتح المواد لاستخدامات جديدة، وقالت كيت باركر، أستاذ الهندسة الحيوية والفيزياء التطبيقية فى جامعة هارفارد: "من خلال هذا المشروع، أظهرنا أنه لا يمكننا فقط إعادة تدوير الصوف، ولكن يمكننا أيضًا ابتكار أشياء من الصوف المعاد تدويره الذى لم نتخيله من قبل".

Advertisements

وأضافت: "إن الآثار المترتبة على استدامة الموارد الطبيعية واضحة، فباستخدام بروتين الكيراتين المعاد تدويره، يمكننا القيام بنفس القدر، أو أكثر مما تم القيام به، وبذلك نحد من التأثير البيئى لصناعة المنسوجات والأزياء، فالكيراتين قادر على تغيير شكله بسبب هيكله.

جدير بالذكر الكيراتين ليس المادة الوحيدة التى تتميز بهذه الخصائص. ذاكرة الشكل موجودة أيضًا فى السبائك المعدنية.