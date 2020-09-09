شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يحذرون مستخدمى انستجرام من رسالة احتيالية تهدف لاختراق الحسابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر باحثون من شركة الأبحاث الامنية Trend Micro من رسالة احتيال جديدة يتم تداولها عبر انستجرام وتحاول خداعك لتسليم بياناتك الشخصية، حيث يتم تداول الرسالة عبر ميزة المراسلة المباشرة فى انستجرام، والتى تخدعك بأن أحدهم قام بتقديم شكوى بشأن انتهاك حقوق الطبع والنشر ضد حسابك.

وتزعم الرسالة أن حسابك معرض الآن لخطر الحذف، مع توفير رابطًا يتنكر فى شكل نموذج استئناف، ولكنه فى الواقع رابط تصيد احتيالي، وتقول الرسالة المزيفة: "مرحبًا أيها المستخدم! لقد قدم مالك المنشور شكوى من المنشور الذى شاركته فى حسابك بسبب حقوق النشر، لذلك نحتاج إلى إرسال هذه الرسالة إليك.

وتضيف: "لقد قدمنا ​​لك نموذج استئناف، يمكنك الطعن فى حذف حسابك عن طريق ملء هذا النموذج"، "إذا لم يتم تلقى الاستئناف فى غضون 48 ساعة، فسيتم حذف حسابك نهائيًا"، وإذا فتحت الرابط، فسيتم نقلك إلى صفحة حيث سيُطلب منك تقديم اسم المستخدم الخاص بك، وبمجرد تحديد "التالي"، تظهر شاشة أخرى تطلب هذه المرة مزيدًا من المعلومات بما فى ذلك الاسم وكلمة المرور والبريد الإلكترونى وكلمة مرور البريد الإلكتروني.

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وإذا قمت بملء هذه التفاصيل والمتابعة، فإن الصفحة تعيد التوجيه إلى صفحة تسجيل الدخول الشرعية إلى انستجرام، مما يعطى الوهم بأن النموذج الذى ملأته متصل رسميًا بـ انستجرام.

وقد أوضح Trend Micro: "فى هذه المرحلة، يمكن للمتسلل البدء فى الاستيلاء على الحساب، وسيتم استخدام بيانات الاعتماد التى تم الحصول عليها من رابط التصيد الاحتيالى لتغيير البريد الإلكترونى المرتبط بالحساب، وسيتلقى المستخدم الأصلى رسالة بريد إلكترونى تخبره بتغيير عنوان البريد الإلكترونى المرتبط بحساب انستجرام الخاص به، ومع ذلك، نظرًا لأن المخترقين لديهم بالفعل بيانات اعتماد البريد الإلكترونى للمستخدم، فيمكنهم أيضًا التحكم فى البريد الإلكترونى للمالك الأصلى ".

وبناءً على النتائج، يحث الباحثون مستخدمى انستجرام على توخى الحذر بشأن الأمن السيبرانى الخاص بهم.